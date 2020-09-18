Россия возобновит авиасообщение еще с четырьмя странами

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Россия с 21 сентября восстанавливает авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией, а с 27 сентября — с Южной Кореей, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

«Рейсы в указанные государства будут осуществляться на взаимной основе с периодичностью один раз в неделю», — говорится в сообщении.

Одновременно с 21 сентября прекращается программа вывозных рейсов для застрявших за границей во время пандемии, в оперштабе это объяснили тем, что транспортное сообщение между странами восстанавливается и у россиян есть возможность вернуться регулярными авиарейсами. Всего с начала пандемии было выполнено 580 вывозных рейсов, на которых перевезли 92 тыс. пассажиров.

При этом в оперштабе отметили, что в последние дни Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) фиксирует рекордный прирост новых зараженных COVID-19. В связи с этим россиянам при поездках за рубеж рекомендуют «тщательно взвешивать все обстоятельства, включая эпидемиологическую обстановку в пункте следования или транзита» и учитывать введение карантинных мер и логистических ограничений, которые могут вызвать трудности при возвращении на родину.

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