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Пандемия коронавируса ,  
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Россия решила возобновить авиасообщение с Грецией и Сингапуром

Полеты станут возможны с 8 февраля. С этого же дня разрешат международные рейсы из аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска
Сингапурский аэропорт Чанги
Сингапурский аэропорт Чанги (Фото: Wallace Woon / EPA / ТАСС)

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России на заседании 28 января решил, что эпидемиологическая обстановка в Греции и Сингапуре позволяет возобновить авиасообщение с этими странами.

Полеты разрешили начать с 8 февраля.

Кроме того, с 8 февраля будет увеличено количество регулярных рейсов в Египет из аэропортов России, для которых разрешено возобновление международных полетов, с частотой не более одного рейса в неделю из каждого аэропорта.

Возобновить международное сообщение разрешили аэропортам Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска.

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Фото:Hannah Mckay / Reuters

На заседании оперативного штаба поддержали предложение Роспотребнадзора об изменении критериев оценки эпидемиологической обстановки в зарубежных странах для принятия решения о возобновлении пассажирских перевозок:

  • заболеваемость COVID-19 за последние семь дней не должна превышать 40 случаев на 100 тыс. населения;
  • показатель распространения (Rt), рассчитанный как средний за неделю, должен быть меньше или равен 1;
  • средний за 14 суток темп прироста не должен превышать 1%;
  • средний за семь дней уровень тестирования не должен быть меньше 200 на 100 тыс. населения.
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Накануне было возобновлено авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром. Однако эти страны пока остались закрытыми для туристов.

Несмотря на разрешение полетов, во всех перечисленных странах сохранились ограничения, въезд разрешен лишь отдельным категориям иностранцев.

  • Российские туристы по-прежнему не могут попасть в Финляндию, если у них нет финского гражданства. В страну можно въезжать только по учебе или с гуманитарными целями. При этом Хельсинки возможно использовать в качестве транзитного хаба.
  • Вьетнам можно посетить по рабочей визе: разрешено въезжать инвесторам, дипломатам, экспертам, высококвалифицированным рабочим и бизнес-менеджерам.
  • Индия запретила все туристические поездки до 31 января. Туристические и электронные визы были аннулированы. Транзитные поездки также недоступны. Исключениями являются вывозные и гуманитарные авиарейсы. Иначе попасть в страну могут только граждане, их супруги и дети, владельцы паспортов Непала и Бутана.
  • Границы Катара открыты только для иностранных рабочих, дипломатов и обладателей ВНЖ. Также аэропорт Дохи может быть использован как транзитный пункт. В других случаях въезд в страну запрещен.
Автор
Владислав Гордеев
авиасообщение пандемия туризм
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