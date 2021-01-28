Россия решила возобновить авиасообщение с Грецией и Сингапуром

Полеты станут возможны с 8 февраля. С этого же дня разрешат международные рейсы из аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска

Сингапурский аэропорт Чанги (Фото: Wallace Woon / EPA / ТАСС)

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России на заседании 28 января решил, что эпидемиологическая обстановка в Греции и Сингапуре позволяет возобновить авиасообщение с этими странами.

Полеты разрешили начать с 8 февраля.

Кроме того, с 8 февраля будет увеличено количество регулярных рейсов в Египет из аэропортов России, для которых разрешено возобновление международных полетов, с частотой не более одного рейса в неделю из каждого аэропорта.

Возобновить международное сообщение разрешили аэропортам Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска.