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Дело Навального ,  
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Лавров заявил об истерике Запада из-за дела Навального

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: МИД РФ)

Начавшаяся на Западе «истерика» из-за дела оппозиционера Алексея Навального зашкаливает. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади, трансляция которой опубликована на странице МИДа на Facebook.

«Что касается событий, которые происходят в России, не только с Навальным, на Западе [они] освещаются специфично и однобоко. Истерика, которую мы слышали в связи с судебным процессом по делу Навального, зашкаливает», — сказал Лавров.

Министр отметил, что, к примеру, в Германии, Франции и США полиция пресекает демонстрантов гораздо жестче, чем в России. Также глава российского МИДа сообщил, что отправил верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю видеоматериалы о том, какие жесткие меры принимает полиция на Западе при разгоне несанкционированных акций.

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«Я понимаю тех, кто считает, что Россия могла бы более агрессивно реагировать на откровенно высокомерную, не подобающую риторику, которая звучит из уст западных деятелей. Но мы все-таки в нашей дипломатической и политической культуре не привыкли скатываться на хамскую риторику», — отметил министр.

Лавров также отметил, что в Москве «привыкли добиваться своих целей и справедливости вежливо и культурно». Глава российского МИДа процитировал фразу из фильма Алексея Балабанова «Брат 2»: «Не в силе Бог, а в правде».

«У нас также есть хорошая пословица, которую, наверное, нужно помнить: «Мягко стелем, но жестко спать», — отметил Лавров.

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Навального арестовали 17 января после возвращения из Германии, где он с августа проходил лечение из-за отравления. 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил политику условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом времени, проведенного им под домашним арестом, оппозиционер должен провести в колонии 2 года и 8 месяцев.

После объявление приговора в центре Москвы и Санкт-Петербурга начались несанкционированные акции протеста. Центральные станции столичного метрополитена были закрыты. В Петербурге по требованию полиции закрыли станции «Невский проспект» и «Гостиный двор». По данным «ОВД-Инфо», на несогласованных акциях 2 февраля в России были задержаны более 1,4 тыс. человек. В Москве в Дмитровском переулке полиция применила против группы протестующих дубинки.

После решения суда освобождения Навального потребовали канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Австрии Себастьян Курц, госсекретарь США Энтони Блинкен, комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович, председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде и другие.

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