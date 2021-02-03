Лавров заявил об истерике Запада из-за дела Навального

Сергей Лавров (Фото: МИД РФ)

Начавшаяся на Западе «истерика» из-за дела оппозиционера Алексея Навального зашкаливает. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади, трансляция которой опубликована на странице МИДа на Facebook.

«Что касается событий, которые происходят в России, не только с Навальным, на Западе [они] освещаются специфично и однобоко. Истерика, которую мы слышали в связи с судебным процессом по делу Навального, зашкаливает», — сказал Лавров.

Министр отметил, что, к примеру, в Германии, Франции и США полиция пресекает демонстрантов гораздо жестче, чем в России. Также глава российского МИДа сообщил, что отправил верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю видеоматериалы о том, какие жесткие меры принимает полиция на Западе при разгоне несанкционированных акций.

«Я понимаю тех, кто считает, что Россия могла бы более агрессивно реагировать на откровенно высокомерную, не подобающую риторику, которая звучит из уст западных деятелей. Но мы все-таки в нашей дипломатической и политической культуре не привыкли скатываться на хамскую риторику», — отметил министр.