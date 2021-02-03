Правозащитники сообщили об 1 тыс. задержанных в день суда над Навальным

Лидирует по числу задержанных Москва, где около 350 человек, согласно подсчетам правозащитников, были задержаны у здания Мосгорсуда, где рассматривали дело Навального. После полуночи в столице были задержаны уже 865 человек

Video

На акциях протеста, начавшихся вечером 2 февраля после решения суда заменить условный срок оппозиционеру Алексею Навальному на реальный по делу «Ив Роше» и отправить его в колонию, а также у здания Мосгорсуда во время заседания задержаны 1054 человека, следует из данных правозащитной организации «ОВД-Инфо» на 01:09.

Больше всего задержанных в Москве — 828 человек. При этом, около 350 человек были задержаны у здания суда, где рассматривался вопрос о замене срока для Навального.

В Санкт-Петербурге, по данным правозащитников, задержаны 175 человек, в Ижевске — четверо, в Омске — трое и двое в Челябинске. Также по одному задержаны в Кирове, Чебоксарах, Мытищах, Набережных Челнах и Краснодаре.

Официальной информации от МВД пока не поступало.