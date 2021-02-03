Центральные станции метро Москвы заработали после закрытия

Все станции московского метро работают в обычном режиме, говорится в сообщении департамента транспорта столицы в Telegram.

«Все станции метро работают в штатном режиме. Ограничения работы центральных станций сняты», — сообщает дептранс.

2 февраля в связи с вынесением приговора оппозиционеру Алексею Навальному по требованию полиции на вход и выход были закрыты станции «Театральная», «Александровский сад», «Охотный ряд», «Площадь Революции». Поезда на них не останавливались.

В середине января Навальный был арестован после возвращения из Германии, где он с августа лечился после отравления. Накануне Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде заменил ему условный приговор по делу «Ив Роше» на реальный срок. Политик должен провести в колонии 2,8 года. Защита намерена обжаловать решение суда.