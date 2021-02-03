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Центральные станции метро Москвы заработали после закрытия

Все станции московского метро работают в обычном режиме, говорится в сообщении департамента транспорта столицы в Telegram.

«Все станции метро работают в штатном режиме. Ограничения работы центральных станций сняты», — сообщает дептранс.

2 февраля в связи с вынесением приговора оппозиционеру Алексею Навальному по требованию полиции на вход и выход были закрыты станции «Театральная», «Александровский сад», «Охотный ряд», «Площадь Революции». Поезда на них не останавливались.

Как прошел день суда над Навальным. Фоторепортаж
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В середине января Навальный был арестован после возвращения из Германии, где он с августа лечился после отравления. Накануне Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде заменил ему условный приговор по делу «Ив Роше» на реальный срок. Политик должен провести в колонии 2,8 года. Защита намерена обжаловать решение суда.

Приговор Навальному был изменен по требованию управления ФСИН по столице, где оппозиционера обвинили в том, что он не отмечался в уголовно-исполнительной инспекции, нарушив тем самым условия испытательного срока. Сам Навальный связывает преследование со своей политической деятельностью и расследованиями.

После решения суда в центре Москвы и в ряде других городов стали собираться сторонники оппозиционера. По данным «ОВД-Инфо» на 03:41, всего задержаны 1377 человек, из них в Москве — 1116.

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