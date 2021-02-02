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Как прошел день суда над Навальным. Фоторепортаж

Суд решил заменить условный срок Алексею Навальному по делу «Ив Роше» на реальный по представлению ФСИН. Федеральная служба ссылалась на то, что он нарушил условия испытательного срока, не являясь для регистрации в инспекцию. Что происходило в суде и возле него — в фоторепортаже РБК
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Утром перед заседанием суда полицейское усиление было не только у Мосгорсуда, где проходило слушание, но и у ближайшей станции метро «Преображенская площадь»
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Вокруг территории Мосгорсуда по периметру выставили ограждения
Фото:пресс-служба Мосгорсуда
Фото: пресс-служба Мосгорсуда
Заседание началось около 11:20. Один из адвокатов Навального — Ольга Михайлова
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
В течение дня полиция задерживала людей возле суда и у метро «Преображенская площадь»
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
По данным «ОВД-Инфо», в автозаках оказались более 300 человек. Полиция не называла число задержанных
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото:пресс-служба Мосгорсуда
Фото: пресс-служба Мосгорсуда
Еще один адвокат Навального — Вадим Кобзев (слева), Навальный и адвокат Ольга Михайлова в зале суда
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото:пресс-служба Мосгорсуда
Фото: пресс-служба Мосгорсуда
Федеральную службу исполнения наказаний в суде представлял начальник филиала УИИ номер 15 УФСИН по Москве Александр Ермоленко, московскую прокуратуру — прокурор Екатерина Фролова
Фото:пресс-служба Мосгорсуда
Фото: пресс-служба Мосгорсуда
В суде присутствовала жена Алексея Навального Юлия. После оглашения решения суда она прослезилась, по окончании заседания отказалась от комментариев
Фото:пресс-служба Мосгорсуда
Фото: пресс-служба Мосгорсуда
Суд заменил Навальному условный срок на реальный — 3,5 года в колонии общего режима. При этом будут учтены 10 месяцев домашнего ареста в ходе следствия по делу «Ив Роше». Таким образом, при вступлении приговора в силу срок составит 2 года и 8 месяцев
мультимедиа Алексей Навальный приговор ФСИН
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