Дело Навального , 02 фев, 22:40
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Как прошел день суда над Навальным. Фоторепортаж
Суд решил заменить условный срок Алексею Навальному по делу «Ив Роше» на реальный по представлению ФСИН. Федеральная служба ссылалась на то, что он нарушил условия испытательного срока, не являясь для регистрации в инспекцию. Что происходило в суде и возле него — в фоторепортаже РБК
Утром перед заседанием суда полицейское усиление было не только у Мосгорсуда, где проходило слушание, но и у ближайшей станции метро «Преображенская площадь»
Вокруг территории Мосгорсуда по периметру выставили ограждения
Заседание началось около 11:20. Один из адвокатов Навального — Ольга Михайлова
В течение дня полиция задерживала людей возле суда и у метро «Преображенская площадь»
По данным «ОВД-Инфо», в автозаках оказались более 300 человек. Полиция не называла число задержанных
Еще один адвокат Навального — Вадим Кобзев (слева), Навальный и адвокат Ольга Михайлова в зале суда
Федеральную службу исполнения наказаний в суде представлял начальник филиала УИИ номер 15 УФСИН по Москве Александр Ермоленко, московскую прокуратуру — прокурор Екатерина Фролова
В суде присутствовала жена Алексея Навального Юлия. После оглашения решения суда она прослезилась, по окончании заседания отказалась от комментариев
Суд заменил Навальному условный срок на реальный — 3,5 года в колонии общего режима. При этом будут учтены 10 месяцев домашнего ареста в ходе следствия по делу «Ив Роше». Таким образом, при вступлении приговора в силу срок составит 2 года и 8 месяцев