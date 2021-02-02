Как прошел день суда над Навальным. Фоторепортаж

Суд решил заменить условный срок Алексею Навальному по делу «Ив Роше» на реальный по представлению ФСИН. Федеральная служба ссылалась на то, что он нарушил условия испытательного срока, не являясь для регистрации в инспекцию. Что происходило в суде и возле него — в фоторепортаже РБК