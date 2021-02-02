Политика , 02 фев, 21:38
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В Москве начались задержания после приговора Навальному
В центре Москвы полиция начала задержания сторонников Алексея Навального, вышедших на улицы после решения суда о замене ему условного срока на реальный, передает корреспондент РБК.
Несколько человек уже задержаны на Манежной площади, около Кремля. Силовики полностью окружили площадь и поделили ее на сектора. По требованию полиции до особого распоряжения на вход и выход закрыты станции «Охотный ряд», «Площадь Революции», «Александровский сад», «Театральная». Силовики также перекрыли вход в торговый центр «Охотный ряд».
Также полиция и Росгвардия огородили Пушкинскую площадь, где в последние годы оппозиция проводит несогласованные акции протеста.