В Москве начались задержания после приговора Навальному

В центре Москвы полиция начала задержания сторонников Алексея Навального, вышедших на улицы после решения суда о замене ему условного срока на реальный, передает корреспондент РБК.

Несколько человек уже задержаны на Манежной площади, около Кремля. Силовики полностью окружили площадь и поделили ее на сектора. По требованию полиции до особого распоряжения на вход и выход закрыты станции «Охотный ряд», «Площадь Революции», «Александровский сад», «Театральная». Силовики также перекрыли вход в торговый центр «Охотный ряд».

Также полиция и Росгвардия огородили Пушкинскую площадь, где в последние годы оппозиция проводит несогласованные акции протеста.