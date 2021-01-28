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В психдиспансере объяснили госпитализацию «изгонявшего» Путина шамана

Александр Габышев
Александр Габышев (Фото: alexandrgabyshevofficial / Facebook)

Якутского шамана Александра Габышева, который несколько раз пытался совершить поход на Москву, чтобы «изгнать Путина», госпитализировали в Якутский республиканский психоневрологический диспансер. На сайте учреждения говорится, что «гражданина Г.», который раньше был на стационарном лечении в диспансере по решению суда, поместили под наблюдение врачей.

27 января адвокат Габышева Ольга Тимофеева сообщила РБК, что ее подзащитного увезла полиция. «Основания пока точно неизвестны, насколько известно, увезли в Якутский республиканский психоневрологический диспансер», — сказала тогда Тимофеева.

Как сообщили в диспансере, Габышев числился на амбулаторном лечении и был обязан отмечаться в поликлинике. Его состояние было стабильным с июля до середины декабря, так как он принимал назначенные ему лекарства, говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Но в середине декабря он пришел и заявил, что больше ходить на прием не будет, что категорически отказывается лечиться», — сообщили в медорганизации. На очередной прием в поликлинику он должен был явиться в январе, однако в назначенный день не пришел, и связаться с ним по телефону врачам не удалось.

Позже родственники сообщили клинике, что разговаривать он категорически отказывается, и Габышева решили вернуть под «активное наблюдение», которому подлежат «граждане, представляющие социальную опасность для общества, в том числе которые были ранее госпитализированы в стационар по решению суда». Отказаться от такого наблюдения человек не может.

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Общество
Александр Габышев

До этого, 9 января, шаман объявил о новом походе на Москву, который он запланировал на весну 2021 года. В столицу Габышев намеревался отправиться вместе со своими сторонниками. Сам он планировал добираться в Москву на коне, а остальные должны были сопровождать его «на технике».

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Свой первый «поход на Москву» Габышев с группой сторонников попытался совершить летом 2019 года. Тогда свои действия он мотивировал необходимостью «изгнать Путина», которого считал порождением темных сил.

Во время похода сторонников Габышева несколько раз задерживали правоохранители. В сентября шамана задержали и направили на обследование в психиатрическую больницу. В октябре 2019 года его признали невменяемым.

После этого Габышев еще два раза пытался возобновить свой поход. Но и в декабре 2019 года, и в мае 2020 года его задерживали правоохранители. В мае прошлого года комиссия психоневрологического диспансера признала Габышева опасным для окружающих, а в июне суд одобрил его отправку в психбольницу. Тогда в его защиту выступила занимавшая тогда пост мэра Якутска Сардана Авксентьева, назвав сложившуюся ситуацию «избирательной карательностью».

В июле 2020 года Габышева выписали из диспансера, отправив на амбулаторное лечение.

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