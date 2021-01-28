В психдиспансере объяснили госпитализацию «изгонявшего» Путина шамана

Александр Габышев (Фото: alexandrgabyshevofficial / Facebook)

Якутского шамана Александра Габышева, который несколько раз пытался совершить поход на Москву, чтобы «изгнать Путина», госпитализировали в Якутский республиканский психоневрологический диспансер. На сайте учреждения говорится, что «гражданина Г.», который раньше был на стационарном лечении в диспансере по решению суда, поместили под наблюдение врачей.

27 января адвокат Габышева Ольга Тимофеева сообщила РБК, что ее подзащитного увезла полиция. «Основания пока точно неизвестны, насколько известно, увезли в Якутский республиканский психоневрологический диспансер», — сказала тогда Тимофеева.

Как сообщили в диспансере, Габышев числился на амбулаторном лечении и был обязан отмечаться в поликлинике. Его состояние было стабильным с июля до середины декабря, так как он принимал назначенные ему лекарства, говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Но в середине декабря он пришел и заявил, что больше ходить на прием не будет, что категорически отказывается лечиться», — сообщили в медорганизации. На очередной прием в поликлинику он должен был явиться в январе, однако в назначенный день не пришел, и связаться с ним по телефону врачам не удалось.

Позже родственники сообщили клинике, что разговаривать он категорически отказывается, и Габышева решили вернуть под «активное наблюдение», которому подлежат «граждане, представляющие социальную опасность для общества, в том числе которые были ранее госпитализированы в стационар по решению суда». Отказаться от такого наблюдения человек не может.