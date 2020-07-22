Из психбольницы в Якутске выпустили «изгонявшего Путина» шамана

Александр Габышев (Фото: @valya_de / Twitter)

Шаман Александр Габышев был выписан из Якутского психоневрологического диспансера. Об этом сообщил РБК координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников, курирующий защиту шамана. По его словам, Габышев будет находиться на амбулаторном лечении.

«Вероятно, ему нужно будет периодически посещать врачей. В эти детали мы пока не вдавались. А юридических ограничений у него нет», — объяснил правозащитник.

Прянишников уточнил, что пока шаман планирует отдохнуть. «За два месяца ни одной прогулки — это очень тяжело. Он находился в помещении, изредка его выводили, когда были суды», — сказал он.

Собеседник РБК отметил, что диагноз, который поставили Габышеву, является врачебной тайной, однако он добавил, что к работе врачей есть вопросы.

Так, например, по его словам, описание признаков и симптомов диагноза, который поставили Габышеву, во врачебном заключении не соответствует международной классификации болезней. «Позиция независимого эксперта, который проводил психолого-психиатрическую экспертизу: даже если предположить, что диагноз поставлен верно, такой пациент не подлежит госпитализации. Тут смешаны в кучу все признаки. Причем в качестве симптомов назывались такие вещи, которые больше относятся к характеру человека — например, переоценка собственной личности», — рассказал он.