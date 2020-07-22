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Из психбольницы в Якутске выпустили «изгонявшего Путина» шамана

Александр Габышев
Александр Габышев (Фото: @valya_de / Twitter)

Шаман Александр Габышев был выписан из Якутского психоневрологического диспансера. Об этом сообщил РБК координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников, курирующий защиту шамана. По его словам, Габышев будет находиться на амбулаторном лечении.

«Вероятно, ему нужно будет периодически посещать врачей. В эти детали мы пока не вдавались. А юридических ограничений у него нет», — объяснил правозащитник.

Прянишников уточнил, что пока шаман планирует отдохнуть. «За два месяца ни одной прогулки — это очень тяжело. Он находился в помещении, изредка его выводили, когда были суды», — сказал он.

Собеседник РБК отметил, что диагноз, который поставили Габышеву, является врачебной тайной, однако он добавил, что к работе врачей есть вопросы.

Так, например, по его словам, описание признаков и симптомов диагноза, который поставили Габышеву, во врачебном заключении не соответствует международной классификации болезней. «Позиция независимого эксперта, который проводил психолого-психиатрическую экспертизу: даже если предположить, что диагноз поставлен верно, такой пациент не подлежит госпитализации. Тут смешаны в кучу все признаки. Причем в качестве симптомов назывались такие вещи, которые больше относятся к характеру человека — например, переоценка собственной личности», — рассказал он.

Кроме того, по словам Прянишникова, при подаче иска диспансера о госпитализации Габышева большое внимание было уделено его призывам к свержению власти. «Это вообще не компетенция врачей, это в компетенции правоохранительных органов, которые, кстати говоря, расследование дела об экстремизме в отношении Александра приостановили», — заключил Прянишников.

РБК направил запрос в Якутский психоневрологический диспансер.

Врачи признали опасным для окружающих шедшего «изгонять Путина» шамана
Общество
Александр Габышев

Александр Габышев отправился пешком из Якутии в Москву вместе с группой сторонников летом 2019 года. Тогда он объяснил свои действия необходимостью «изгнать Путина», которого считает порождением темных сил.

Правоохранительные органы несколько раз задерживали шамана и его последователей. Так, в начале сентября прошлого года были задержаны двое сопровождавших Габышева мужчин. У одного из них изъяли автомобиль, а после попытки сопротивления отправили под арест на 13 суток за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. В середине сентября полицейские в Бурятии впервые задержали на одной из федеральных трасс самого Габышева, идущего пешком из Якутска в Москву.

В начале октября Габышева признали невменяемым. Адвокаты Габышева заявили, что считают результаты экспертизы некорректной, так как она была совмещена с допросом шамана в качестве подозреваемого, и реальные результаты может показать только экспертиза в стационаре.

В декабре того же года шаман попытался возобновить поход в Москву. Однако спустя два дня его вновь остановила полиция.

В середине января Габышев анонсировал новую попытку дойти до Москвы, назначив ее на март текущего года. Шаман утверждал, что «отряд будет идти мирным путем, чтобы демон был изгнан мирными методами».

Теги: Якутия, правозащитник, новости
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