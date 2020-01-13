Якутский шаман анонсировал новый поход на Москву

Фото: Шаман и Ворон / Youtube

Якутский шаман Александр Габышев опубликовал видеообращение на YouTube, в котором анонсировал новый поход на Москву. По его словам, отряд, который Габышев намерен собрать к весне в Якутске, выдвинется в марте.

«Всем отрядом выйдем отсюда — независимо от судебных решений, решений властей. Я подчиняюсь только закону бога. Он сказал в марте — значит, в марте. Мы отсюда выйдем, и ничто нас не удержит», — сказал он.

Шаман также заявил, что «отряд будет идти мирным путем, чтобы демон был изгнан мирными методами».

«Мой путь — путь воина, но я никого не призываю к силовым методам», — добавил он.

Габышев впервые начал поход в столицу летом вместе с группой своих сторонников. Он объяснил свои действия необходимостью «изгнать Путина», которого шаман считает порождением темных сил. В сентябре его задержали в Бурятии, после чего мужчину отправили на психиатрическое обследование и признали невменяемым. После этого шамана отпустили из больницы.

В начале декабря Габышев вновь попробовал возобновить поход, но был спустя два дня задержан полицейскими на трассе.