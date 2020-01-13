Якутский шаман анонсировал новый поход на Москву

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 60,95 (-0,32) Quote, 12:18
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 67,82 (-0,23) Quote, 12:18
Сарадж отказался «сидеть за одним столом» с Хафтаром в Москве Политика, 18:51 В Иране заявили о планах подать в суд на Трампа из-за убийства Сулеймани Политика, 18:44 Глава «Росгеологии» попросил более $1 млрд из ФНБ на геологоразведку Бизнес, 18:43 В партии Порошенко предложили найти вину России в крушении Boeing в Иране Политика, 18:38 «Сибирь» отыграла у «Куньлуня» отставание в три шайбы и победила Спорт, 18:37 Forbes назвал покупателя акций «Газпрома» на $5 млрд Бизнес, 18:34 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 18:31 Путь франчайзинга: в будущее или в никуда Pro, 18:29 Мужчины обогнали женщин в тратах к Новому году Общество, 18:26 Акции «Газпром нефти» подскочили на 5,6% Quote, 18:19 Почему эти фильмы лучшие: 9 претендентов на «Оскар» 2020 Стиль, 18:09 СМИ сообщили о состоянии выпавшей из окна дома в Москве модели Пунтус Общество, 18:07 Адвокат заявил о признании процесса против экс-главы Пакистана незаконным Политика, 17:52 Эрдоган сообщил о планах приехать на берлинскую конференцию по Ливии Политика, 17:47
Общество ,  
0 

Якутский шаман анонсировал новый поход на Москву

Фото: Шаман и Ворон / Youtube

Якутский шаман Александр Габышев опубликовал видеообращение на YouTube, в котором анонсировал новый поход на Москву. По его словам, отряд, который Габышев намерен собрать к весне в Якутске, выдвинется в марте.

«Всем отрядом выйдем отсюда — независимо от судебных решений, решений властей. Я подчиняюсь только закону бога. Он сказал в марте — значит, в марте. Мы отсюда выйдем, и ничто нас не удержит», — сказал он.

Шаман также заявил, что «отряд будет идти мирным путем, чтобы демон был изгнан мирными методами».

«Мой путь — путь воина, но я никого не призываю к силовым методам», — добавил он.

Габышев впервые начал поход в столицу летом вместе с группой своих сторонников. Он объяснил свои действия необходимостью «изгнать Путина», которого шаман считает порождением темных сил. В сентябре его задержали в Бурятии, после чего мужчину отправили на психиатрическое обследование и признали невменяемым. После этого шамана отпустили из больницы.

В начале декабря Габышев вновь попробовал возобновить поход, но был спустя два дня задержан полицейскими на трассе.

Теги: Якутия
Материалы по теме
Адвокат заявила о штрафе в 1 тыс. руб. для шедшего в Москву шамана
Общество
Полиция вновь задержала идущего на Москву для «изгнания Путина» шамана
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter