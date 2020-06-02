В Якутске выступили против преследования шедшего «изгонять Путина» шамана

Сардана Авксентьева полагает, что есть риск распространения практики принудительной госпитализации и напомнила, что давала присягу защищать права и свободы граждан

Александр Габышев (Фото: putshamana / Instagram)

Мэр Якутска Сардана Авксентьева осудила преследование шамана Александра Габышева, который несколько раз пытался добраться до Москвы, чтобы «изгнать Путина» и назвала сложившуюся вокруг него ситуацию «избирательной карательностью». Пост об этом она опубликовала в своем Instagram.

Сейчас Габышев находится под подпиской о невыезде. 30 мая врачи признали его невменяемым и опасным для окружающих. Якутский психоневрологический интернат подал иск в суд о его принудительной госпитализации.

«Неважно шаман он или нет, это не мне решать, да и в городском сообществе отношение к этому разное. Но абсолютному большинству из нас не нравится избирательная карательность в отношении одного человека с несчастной судьбой. Киһи аһынар [Жаль человека (якутск.) ]», — написала она.

Авксентьева отметила, что опасается возобновления практики, «когда с формулировкой «переоценка личности» любого человека могут направить на принудительное лечение». В тоже время мэр подчеркнула, что не имеет права вмешиваться в работу медиков, полиции и судов.

«Думаю, судья сегодня находится под колоссальным эмоциональным давлением. Давайте дадим ему возможность сделать свою работу спокойно, по закону и по совести. Надежда есть. При вступлении в должность я приносила присягу: «охранять права и свободы человека и гражданина». И я помню об этом», — заключила она.