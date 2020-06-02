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В Якутске выступили против преследования шедшего «изгонять Путина» шамана

Сардана Авксентьева полагает, что есть риск распространения практики принудительной госпитализации и напомнила, что давала присягу защищать права и свободы граждан
Александр Габышев
Александр Габышев (Фото: putshamana / Instagram)

Мэр Якутска Сардана Авксентьева осудила преследование шамана Александра Габышева, который несколько раз пытался добраться до Москвы, чтобы «изгнать Путина» и назвала сложившуюся вокруг него ситуацию «избирательной карательностью». Пост об этом она опубликовала в своем Instagram.

Сейчас Габышев находится под подпиской о невыезде. 30 мая врачи признали его невменяемым и опасным для окружающих. Якутский психоневрологический интернат подал иск в суд о его принудительной госпитализации.

«Неважно шаман он или нет, это не мне решать, да и в городском сообществе отношение к этому разное. Но абсолютному большинству из нас не нравится избирательная карательность в отношении одного человека с несчастной судьбой. Киһи аһынар [Жаль человека (якутск.) ]», — написала она.

Авксентьева отметила, что опасается возобновления практики, «когда с формулировкой «переоценка личности» любого человека могут направить на принудительное лечение». В тоже время мэр подчеркнула, что не имеет права вмешиваться в работу медиков, полиции и судов.

«Думаю, судья сегодня находится под колоссальным эмоциональным давлением. Давайте дадим ему возможность сделать свою работу спокойно, по закону и по совести. Надежда есть. При вступлении в должность я приносила присягу: «охранять права и свободы человека и гражданина». И я помню об этом», — заключила она.

Врачи признали опасным для окружающих шедшего «изгонять Путина» шамана
Общество
Александр Габышев

Габышев начал поход в столицу летом вместе с группой своих сторонников. Он объяснил свои действия необходимостью «изгнать Путина», которого шаман считает порождением темных сил. Его и последователей несколько раз задерживали правоохранительные органы. Так, в начале сентября прошлого года, правоохранительные органы задержали двух сопровождавших Габышева мужчин, у одного из них изъяли автомобиль, а после попытки сопротивления отправили под арест на 13 суток за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. 19 сентября полицейские в первый раз задержали самого Габышева. Это произошло в Бурятии. На трассе к нему подъехали два автобуса с полицейскими, которые увезли его в Улан-Удэ. Габышева направили в психиатрическую больницу на обследование и в начале октября признали невменяемым.

Это не помешало ему 8 декабря, когда истек срок действия подписки о невыезде, вновь выйти «в поход» из Якутска. Через два дня его опять остановила полиция. В январе он анонсировал новую попытку дойти до Москвы, назначив ее на весну.

12 мая Габышева госпитализировали в Якутский республиканский психоневрологический диспансер, по словам его адвоката — из-за предполагаемого контакта с зараженным коронавирусом. При этом адвокат отметил, что ПНИ не относится к числу обсерваторов. В конце мая комиссия в интернате признала его невменяемым и обратилась в суд с требованием о его принудительной госпитализации.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Якутск, Якутия, госпитализация
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