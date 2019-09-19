В Бурятии задержали направлявшегося в Москву «изгонять Путина» шамана

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 сентября
USD ЦБ: 64,43 (+0,31) Quote, 18 сен, 12:36
Курс евро на 19 сентября
EUR ЦБ: 71,24 (+0,64) Quote, 18 сен, 12:36
Суд признал руководство «Фукусимы» невиновным в аварии в 2011 году Общество, 10:30 Прокуратура попросила отменить арест актеру Устинову Общество, 10:25 Хабиб взял мини-интервью у Бекхэма и сделал фото с ним на матче «Реала» Спорт, 10:22 Страховщики заявили об отсутствии норм для оформления ДТП через смартфон Финансы, 10:22 Куба, Прованс, Танжер: какие места описывают известные авторы. Тест «РБК Стиль», Visa и ВТБ, 10:21 Минобрнауки объяснило письмо о планах изъять земли институтов РАН Общество, 10:20 Bitcoin резко подешевел: почему цена криптовалюты продолжит снижение Крипто, 10:10 Компании стали указывать протесты в Москве среди рисков для инвесторов Бизнес, 10:07 Уже почти половина россиян стали блокировать интернет-рекламу Технологии и медиа, 10:02 Как россияне блокируют интернет-рекламу Pro, 10:01 Почему в Кремниевой долине прижился сервис юристов напрокат — Bloomberg Pro, 09:58 В Бурятии задержали направлявшегося в Москву «изгонять Путина» шамана Общество, 09:57 Как женщины на самом деле выбирают автомобили РБК и Subaru, 09:52 Нет предела совершенству: когда пора перестать сравнивать свои отношения Pink, 09:52
Общество ,  
0 
В Бурятии задержали направлявшегося в Москву «изгонять Путина» шамана
Сопровождающий шамана сообщил о том, что во время ночлега к палатке подъехали два полицейских автобуса. Правоохранители, по его словам, забрали организатора шествия и увезли в Улан-Удэ
Александр Габышев (Фото: govorit_baikal / Instagram)

Рано утром в четверг, 19 сентября, на границе Бурятии и Иркутской области задержали шамана Александра Габышева, идущего пешком из Якутска в Москву, чтобы, как он сам объяснил, «изгнать Путина». Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на одного из сопровождающих шамана.

По его словам, задержание произошло в районе одной из федеральных трасс, по которой Габышев двигался в направлении столицы. «Приехали два автобуса с полицией, скрутили и загрузили вместе с тележкой и увезли в сторону Улан-Удэ», — заявил он, отметив, что в этот момент Габышев находился на ночевке.

Также он сообщил, что в отношении шамана может быть возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК России (организация экстремистского сообщества).

В пресс-службе МВД России по Республике Бурятия сообщили РБК, что 19 сентября на 202-м км федеральной трассы М-53 «Байкал» полицейскими по поручению следователя был задержан мужчина 1958 года рождения, который находится в розыске за совершение преступления на территории Республики Саха (Якутия). «Планируется ближайшим авиарейсом доставить задержанного из Улан-Удэ в Якутск для проведения следственных действий», — говорится в сообщении.

В Сети появилось видео, на котором один из участников шествия, рассказал детали произошедшего. По данным «МК», запись сделал писатель Виктор Егоров. По его словам, сперва спецслужбы перекрыли трассу. Он отметил, что к палаточному лагерю подъехали несколько десятков машин, после чего находившиеся в них люди окружили лагерь, а затем направились к палатке, в которой находился Габышев. «Повалили его на землю, поволокли в машину, загрузили. Все были вооружены — автоматы, дубинки. Все это молча», — заявил писатель.

Он добавил, что силовых действий в отношении других членов шествия не осуществлялось. Также Егор отметил, что проводившие задержание отказались назвать причину произошедшего и показать какие-либо документы.

Общество
Омбудсмен Бурятии назвала причины задержания соратников шамана

Александр Габышев начал свое шествие в сторону Москвы несколько месяцев назад. Он объяснил его намерением «изгнать Путина», которого считает порождением темных сил. Он планировал дойти до столицы в 2021 году. В пути к нему периодически примыкали люди, некоторые из них на время, а некоторые шли с ним на постоянной основе. Сперва шаман вез тележку с одеждой и провизией, однако затем к нему присоединились несколько автомобилей, на которых было решено везти вещи. Позднее их отправили на штраф-стоянку.

В начале сентября правоохранительные органы задержали двух сопровождавших Габышева. У одного из них, Игоря Коношанова, был изъят автомобиль в связи с наличием «признаков изменения номера кузова и замены двигателя». При этом он оказал неповиновение законному требованию сотрудников полиции и был отправлен под арест сроком на 13 суток (ст. 19.3 КоАП РФ).

Второй сопровождавший был задержан 9 сентября на митинге в центре Улан-Удэ, который был приурочен к несогласию с озвученными итогами голосования выборов мэра города. Им оказался Петр Дондуков. По информации МВД Бурятии, он «вмешивался в действия сотрудников полиции» и толкал полицейского, а также не реагировал на неоднократные замечания. В его отношении был составлен и направлен в суд протокол по ст. 19.3 КоАП РФ.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Владимир Путин, шествие, Бурятия
Материалы по теме
Омбудсмен Бурятии назвала причины задержания соратников шамана
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter