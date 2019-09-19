В Бурятии задержали направлявшегося в Москву «изгонять Путина» шамана

Сопровождающий шамана сообщил о том, что во время ночлега к палатке подъехали два полицейских автобуса. Правоохранители, по его словам, забрали организатора шествия и увезли в Улан-Удэ

Александр Габышев (Фото: govorit_baikal / Instagram)

Рано утром в четверг, 19 сентября, на границе Бурятии и Иркутской области задержали шамана Александра Габышева, идущего пешком из Якутска в Москву, чтобы, как он сам объяснил, «изгнать Путина». Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на одного из сопровождающих шамана.

По его словам, задержание произошло в районе одной из федеральных трасс, по которой Габышев двигался в направлении столицы. «Приехали два автобуса с полицией, скрутили и загрузили вместе с тележкой и увезли в сторону Улан-Удэ», — заявил он, отметив, что в этот момент Габышев находился на ночевке.

Также он сообщил, что в отношении шамана может быть возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК России (организация экстремистского сообщества).

В пресс-службе МВД России по Республике Бурятия сообщили РБК, что 19 сентября на 202-м км федеральной трассы М-53 «Байкал» полицейскими по поручению следователя был задержан мужчина 1958 года рождения, который находится в розыске за совершение преступления на территории Республики Саха (Якутия). «Планируется ближайшим авиарейсом доставить задержанного из Улан-Удэ в Якутск для проведения следственных действий», — говорится в сообщении.

В Сети появилось видео, на котором один из участников шествия, рассказал детали произошедшего. По данным «МК», запись сделал писатель Виктор Егоров. По его словам, сперва спецслужбы перекрыли трассу. Он отметил, что к палаточному лагерю подъехали несколько десятков машин, после чего находившиеся в них люди окружили лагерь, а затем направились к палатке, в которой находился Габышев. «Повалили его на землю, поволокли в машину, загрузили. Все были вооружены — автоматы, дубинки. Все это молча», — заявил писатель.