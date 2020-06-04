Депутат Госдумы попросил генпрокурора вмешаться в дело шамана из Якутска

Депутат Госдумы от Якутии Федор Тумусов («Справедливая Россия») попросил генпрокурора России Игоря Краснова вмешаться в дело шамана Александра Габышева, который пытался добраться до Москвы, чтобы «изгнать Путина». Об этом депутат сообщил «Коммерсанту».

По его словам, он направил депутатский запрос с требованием проверить компетенцию медиков, которые вынесли заключение о необходимости принудительной госпитализации Габышева. Тумусов отметил, что у него возникли сомнения по поводу компетенции комиссии и соблюдения всех норм во время судебного разбирательства и учета экспертного заключения.

Адвокат Ольга Тимофева сообщила изданию, что нет свидетельств опасности человека, жалоб от людей на его нападения.

Ранее в июне мэр Якутска Сардана Авксентьева также осудила преследование Габышева. Она отметила, что опасается возобновления практики принудительной госпитализации.