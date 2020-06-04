Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 июня
USD ЦБ: 68,34 (-0,64) Quote, 03 июн, 13:54
Курс евро на 4 июня
EUR ЦБ: 76,62 (-0,15) Quote, 03 июн, 13:54
Красноярский губернатор и глава МЧС прибыли в Норильск на место ЧП на ТЭЦ Общество, 07:08 Банки заметили отставание Москвы от регионов в восстановлении потребления Финансы, 07:00 Губернатор Приморья сдал тест на наличие коронавируса Общество, 06:58 SpaceX вывела на орбиту 60 спутников с помощью ракеты Falcon 9 Технологии и медиа, 06:54 Франция не заметила изменений в политике России для участия в саммите G7 Политика, 06:38 Депутат Госдумы попросил генпрокурора вмешаться в дело шамана из Якутска Общество, 06:26 Более трети жителей городов России заявили о планах экономить на отпуске Финансы, 06:00 Россия направила ноту США из-за неоказания помощи летчику Ярошенко Бизнес, 05:25 Зачем электрокару коробка передач и мощный звук РБК и Porsche, 05:15 Суд на Камчатке приговорил убившую своих детей женщину к 15 годам Общество, 05:06 Глава ВТБ не увидел оправданий сравнения кризиса с Великой депрессией Экономика, 05:01 В Вашингтоне продлили комендантский час из-за погромов во время протестов Общество, 04:38 Эксперт заявил о российских комплектующих в корабле Илона Маска Технологии и медиа, 03:48 Россияне на самоизоляции принялись покупать водку в большой таре Общество, 03:18
Общество ,  
0 

Депутат Госдумы попросил генпрокурора вмешаться в дело шамана из Якутска

Депутат Госдумы от Якутии Федор Тумусов («Справедливая Россия») попросил генпрокурора России Игоря Краснова вмешаться в дело шамана Александра Габышева, который пытался добраться до Москвы, чтобы «изгнать Путина». Об этом депутат сообщил «Коммерсанту».

По его словам, он направил депутатский запрос с требованием проверить компетенцию медиков, которые вынесли заключение о необходимости принудительной госпитализации Габышева. Тумусов отметил, что у него возникли сомнения по поводу компетенции комиссии и соблюдения всех норм во время судебного разбирательства и учета экспертного заключения.

Адвокат Ольга Тимофева сообщила изданию, что нет свидетельств опасности человека, жалоб от людей на его нападения.

В Якутске выступили против преследования шедшего «изгонять Путина» шамана
Общество
Александр Габышев

Ранее в июне мэр Якутска Сардана Авксентьева также осудила преследование Габышева. Она отметила, что опасается возобновления практики принудительной госпитализации.

Шаман находится в Якутском психоневрологическом диспансере с 12 мая. По словам его адвоката Алексея Прянишникова, причиной стал конфликт с зараженным коронавирусом, который якобы был у Габышева. Защитник отметил, что этот диспансер не входит в перечень обсерваторов региона.

В конце мая врачи признали шамана опасным для себя и окружающих. Прянишников сообщил, что, по мнению главврача диспансера, до этого Габышев находился в больнице добровольно, однако защита с этим не согласна. Якутский городской суд 2 июня вынес решение о принудительной госпитализации.

Летом 2019 года шаман отправился пешком в Москву вместе с группой сторонников. Он объяснил свои действия тем, что нужно «изгнать Путина». Габышева и его последователей несколько раз задерживали правоохранительные органы. На него заводили дело по ч. 1 ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

Первый раз шамана задержали в сентябре 2019 года. После этого Габышева отправили на обследование в психиатрическую больницу и признали невменяемым. В начале декабря прошлого года он снова отправился из Якутска в Москву, однако его остановила полиция. В январе шаман анонсировал новый поход и заявил, что отправится в столицу в марте.

Теги: Госдума, Якутия, Генпрокуратура
Материалы по теме
В Якутске выступили против преследования шедшего «изгонять Путина» шамана
Общество
Врачи признали опасным для окружающих шедшего «изгонять Путина» шамана
Общество
Якутский шаман анонсировал новый поход на Москву
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter