Полиция вновь задержала идущего на Москву для «изгнания Путина» шамана

Якутский шаман Александр Габышев пошел на Москву два дня назад, после истечения подписки о невыезде

Полиция вновь задержала якутского шамана Александра Габышева, идущего по трассе в Москву, по его словам, для «изгнания Владимира Путина». Его задержали на территории Якутии, сейчас с этой ситуацией разбирается адвокат «Правозащиты Открытки» Ольга Тимофеева. Пока ни его местоположение, ни подробности неизвестны, сказал РБК координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

Видеозапись задержания предоставил РБК Прянишников. На ней видно, как группа людей в форме останавливает Габышева, стоящего на обочине дороги.

Сторонник шамана Айхал подтвердил РБК, что Габышева задержали. «Его и Ворона (еще одного его сторонника. — РБК) сегодня увезли в ФСБ», — объяснил он. По его словам, Габышева подозревают в экстремизме.

РБК направил запрос в пресс-службу УФСБ России и МВД по Республике Саха (Якутия).