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Общество ,  
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Полиция вновь задержала идущего на Москву для «изгнания Путина» шамана
Якутский шаман Александр Габышев пошел на Москву два дня назад, после истечения подписки о невыезде

Полиция вновь задержала якутского шамана Александра Габышева, идущего по трассе в Москву, по его словам, для «изгнания Владимира Путина». Его задержали на территории Якутии, сейчас с этой ситуацией разбирается адвокат «Правозащиты Открытки» Ольга Тимофеева. Пока ни его местоположение, ни подробности неизвестны, сказал РБК координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

Видеозапись задержания предоставил РБК Прянишников. На ней видно, как группа людей в форме останавливает Габышева, стоящего на обочине дороги.

Сторонник шамана Айхал подтвердил РБК, что Габышева задержали. «Его и Ворона (еще одного его сторонника. — РБК) сегодня увезли в ФСБ», — объяснил он. По его словам, Габышева подозревают в экстремизме.

РБК направил запрос в пресс-службу УФСБ России и МВД по Республике Саха (Якутия).

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Собравшийся «изгнать Путина» шаман возобновил поход в Москву

Габышев начал поход в столицу летом вместе с группой своих сторонников. Он объяснил свои действия необходимостью «изгнать Путина», которого шаман считает порождением темных сил. Его и его последователей несколько раз задерживали правоохранительные органы.

В начале сентября правоохранительные органы задержали двух сопровождавших Габышева мужчин, у одного из них изъяли автомобиль, а после попытки сопротивления отправили под арест на 13 суток за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. 19 сентября полицейские в первый раз задержали самого Габышева. Это произошло в Бурятии. На трассе к нему подъехали два автобуса с полицейскими, которые увезли его в Улан-Удэ. Габышева направили в психиатрическую больницу на обследование и в начале октября признали невменяемым.

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Пытавшегося «изгнать Путина» шамана выпустили из психбольницы

Вскоре Габышева отпустили из больницы. Он объявил, что не намерен отказываться от своих планов и продолжит путь в Москву. Шаман отметил, что его марш носит исключительно мирный характер и «ни один волос не упадет, ни одна капля крови у Путина не прольется». 8 декабря Габышев вновь стартовал из Якутска.

Авторы: Евгения Кузнецова, Георгий Тадтаев, Любовь Порываева
Теги: Владимир Путин, Якутия
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Собравшийся «изгнать Путина» шаман возобновил поход в Москву
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