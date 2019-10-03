Правозащитники узнали о признании невменяемым «изгонявшего» Путина шамана

Шамана Александра Габышева, который пешком шел из Якутска в Москву, чтобы «изгнать Путина», признали невменяемым. Об этом РБК сообщил правозащитник Алексей Прянишников

Фото: aleksandr_shamanofficial / Instagram

В управлении ФСБ Якутии сообщили адвокатам, представлявшим интересы шамана Александра Габышева, о том, что он признан невменяемым. Об этом РБК рассказал Алексей Прянишников, координатор правозащиты «Открытой России», курирующий защиту шамана.

«Нам позвонил сотрудник Следственного отдела УФСБ Якутии и пригласил в субботу ознакомиться с результатами для ознакомления с материалами следствиями вместе с подозреваемым. И с итогами амбулаторно психолого-психиатрической экспертизы в якутском психоневрологическом диспансере, проведенной 20 сентября», — пояснил Прянишников.

Адвокаты Габышева считают результаты экспертизы некорректной, так как она была совмещена с допросом шамана в качестве подозреваемого, и реальные результаты может показать только экспертиза в стационаре. «Разумеется, мы не согласны с таким заключением и считаем, что оно направлено на его скорейшую изоляцию», — заявил Прянишников. Ввиду этого «Правозащита Открытки» собрала комиссию из независимых экспертов в области судебной психиатрии, которые в ближайшую неделю обследуют шамана и дадут свое заключение.

Габышев начал свое шествие в сторону Москвы несколько месяцев назад, чтобы «изгнать Путина», которого считает «порождением темных сил». Он планировал дойти до столицы в 2021 году. На пути к нему присоединялись люди, одни — на время, а другие шли с ним постоянно. Габышева задержали на границе Бурятии и Иркутской области 19 сентября. Его поместили в психоневрологический диспансер в Якутии, позднее он был отпущен. За это время ему успели сделать психолого-психиатрическую экспертизу, сообщил его адвокат.