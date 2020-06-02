Суд одобрил отправку в психбольницу шедшего изгонять Путина шамана

1 июня в Telegram-канале проекта «Правозащита Открытки» появилось сообщение о том, что защита получила административное исковое заявление Якутского психоневрологического диспансера о принудительной госпитализации Александра Габышева.

«Вместо медицинского описания состояния здоровья Александра Габышева в исковом заявлении указано, что он страдает переоценкой своей личности. Медики обосновывают это тем, что Габышев высказывал идеи «навредить правительству и свергнуть Путина, так как тот является демоном и Антихристом», а также «призывает к свержению законно избранной власти, ввиду чего, согласно ст. 29, п. «а» и «в» закона «О психиатрической помощи», нуждается в принудительной госпитализации и лечении в стационаре Якутского республиканского психоневрологического диспансера», — сообщил тогда Прянишников.

Иск в суд был подан после того, как комиссия в психоневрологическом диспансере признала Габышева опасным для себя и окружающих. В преддверии рассмотрения иска мэр Якутска Сардана Авксентьева осудила преследование Габышева. «Абсолютному большинству из нас не нравится избирательная карательность в отношении одного человека с несчастной судьбой», — написала мэр в своем Instagram.

На сайте Якутского городского суда указано, что на утро 3 июня назначено рассмотрение поданного самим Габышевым иска, ответчиком по которому выступает Якутский республиканский психоневрологический диспансер.

Прошлым летом Габышев начал поход на Москву вместе с группой сторонников. Он объяснил свои действия необходимостью «изгнать Путина», которого считает порождением темных сил. Шамана и его последователей несколько раз задерживали правоохранительные органы. В начале сентября прошлого года были задержаны двое сопровождавших Габышева мужчин, у одного изъяли автомобиль, а после попытки сопротивления отправили под арест на 13 суток за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. 19 сентября полицейские в первый раз задержали самого Габышева. Это произошло в Бурятии. На трассе к нему подъехали два автобуса с полицейскими, которые увезли шамана в Улан-Удэ. Габышева направили в психиатрическую больницу на обследование и в начале октября признали невменяемым.



Это не помешало шаману 8 декабря, когда истек срок действия подписки о невыезде, вновь выйти «в поход» из Якутска. Через два дня его опять остановила полиция. В январе Габышев анонсировал новую попытку дойти до Москвы, назначив ее на весну.