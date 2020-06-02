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Суд одобрил отправку в психбольницу шедшего изгонять Путина шамана

Срок принудительной госпитализации Александра Габышева, по словам правозащитников, в решении суда не указан
Александр Габышев
Александр Габышев (Фото: putshamana / Instagram)

Якутский городской суд вынес решение о принудительной госпитализации шамана Александра Габышева, который несколько раз пытался добраться до Москвы, чтобы «изгнать Путина». Об этом сообщил РБК юрист проекта «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников.

«Решение Якутским городским судом вынесено. Иск Якутского республиканского психоневрологического диспансера о недобровольной госпитализации Габышева удовлетворен. Срок госпитализации, как в иске, так и в решении суда, не указан. Госпитализация фактически была еще 12 мая», — сказал он.

Прянишников уточнил, что перед началом судебного процесса полиция задержала троих свидетелей защиты. «Задержаны Сергей Попов (блогер Тихий), Виктория Постникова и Сулустана Мыраан. Они были свидетелями силового захвата Габышева 12 мая и, соответственно, могли дать показания, которые имели бы значение для рассмотрения дела».

РБК направил запрос в Якутский городской суд.

Врачи признали опасным для окружающих шедшего «изгонять Путина» шамана
Общество
Александр Габышев

1 июня в Telegram-канале проекта «Правозащита Открытки» появилось сообщение о том, что защита получила административное исковое заявление Якутского психоневрологического диспансера о принудительной госпитализации Александра Габышева.

«Вместо медицинского описания состояния здоровья Александра Габышева в исковом заявлении указано, что он страдает переоценкой своей личности. Медики обосновывают это тем, что Габышев высказывал идеи «навредить правительству и свергнуть Путина, так как тот является демоном и Антихристом», а также «призывает к свержению законно избранной власти, ввиду чего, согласно ст. 29, п. «а» и «в» закона «О психиатрической помощи», нуждается в принудительной госпитализации и лечении в стационаре Якутского республиканского психоневрологического диспансера», — сообщил тогда Прянишников.

В Якутске выступили против преследования шедшего «изгонять Путина» шамана
Общество
Александр Габышев

Иск в суд был подан после того, как комиссия в психоневрологическом диспансере признала Габышева опасным для себя и окружающих. В преддверии рассмотрения иска мэр Якутска Сардана Авксентьева осудила преследование Габышева. «Абсолютному большинству из нас не нравится избирательная карательность в отношении одного человека с несчастной судьбой», — написала мэр в своем Instagram.

На сайте Якутского городского суда указано, что на утро 3 июня назначено рассмотрение поданного самим Габышевым иска, ответчиком по которому выступает Якутский республиканский психоневрологический диспансер.

Прошлым летом Габышев начал поход на Москву вместе с группой сторонников. Он объяснил свои действия необходимостью «изгнать Путина», которого считает порождением темных сил. Шамана и его последователей несколько раз задерживали правоохранительные органы. В начале сентября прошлого года были задержаны двое сопровождавших Габышева мужчин, у одного изъяли автомобиль, а после попытки сопротивления отправили под арест на 13 суток за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. 19 сентября полицейские в первый раз задержали самого Габышева. Это произошло в Бурятии. На трассе к нему подъехали два автобуса с полицейскими, которые увезли шамана в Улан-Удэ. Габышева направили в психиатрическую больницу на обследование и в начале октября признали невменяемым.

Это не помешало шаману 8 декабря, когда истек срок действия подписки о невыезде, вновь выйти «в поход» из Якутска. Через два дня его опять остановила полиция. В январе Габышев анонсировал новую попытку дойти до Москвы, назначив ее на весну.

Авторы: Евгений Калюков, Алена Прохоренко
Теги: Якутия, карательная психиатрия
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