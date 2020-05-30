Врачи признали опасным для окружающих шедшего «изгонять Путина» шамана

Александр Габышев (Фото: Воин-шаман-Александр-Габышев / Facebook)

В Якутии комиссия психоневрологического диспансера признала шамана Александра Габышева, который шел в Москву «изгонять Путина», опасным для себя и окружающих. Об этом РБК сообщил юрист «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

«Эту информацию мне подтвердили Александр Габышев и главврач Якутского психоневрологического диспансера, который мне сказал, что вчера была проведена комиссия и готовится иск о недобровольной госпитализации Габышева», — заявил Прянишников. Он отметил, что срок подачи такого иска законодательно ограничивается 48 часами, которые уже истекли.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на адвоката, комиссия была сформирована 29 мая после того, как Габышев подал заявление на имя главврача якутской больницы об отказе от дальнейшей госпитализации. Прянишников заявил, что решение о признании шамана опасным для себя и общества было принято «в ускоренном порядке».

Прянишников заявил РБК, что, по версии главврача диспансера, шаман до этого находился в больнице добровольно. Защита Габышева не согласна с этим. «Назвать это решение принятым без давления, с учетом того что доставляли его из дома в больницу 20 сотрудников ОМОНа, нельзя», — сказал адвокат.