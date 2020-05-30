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Новости без коронавируса ,  
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Врачи признали опасным для окружающих шедшего «изгонять Путина» шамана

Александр Габышев
Александр Габышев (Фото: Воин-шаман-Александр-Габышев / Facebook)

В Якутии комиссия психоневрологического диспансера признала шамана Александра Габышева, который шел в Москву «изгонять Путина», опасным для себя и окружающих. Об этом РБК сообщил юрист «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

«Эту информацию мне подтвердили Александр Габышев и главврач Якутского психоневрологического диспансера, который мне сказал, что вчера была проведена комиссия и готовится иск о недобровольной госпитализации Габышева», — заявил Прянишников. Он отметил, что срок подачи такого иска законодательно ограничивается 48 часами, которые уже истекли.

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Как уточняет ТАСС со ссылкой на адвоката, комиссия была сформирована 29 мая после того, как Габышев подал заявление на имя главврача якутской больницы об отказе от дальнейшей госпитализации. Прянишников заявил, что решение о признании шамана опасным для себя и общества было принято «в ускоренном порядке».

Прянишников заявил РБК, что, по версии главврача диспансера, шаман до этого находился в больнице добровольно. Защита Габышева не согласна с этим. «Назвать это решение принятым без давления, с учетом того что доставляли его из дома в больницу 20 сотрудников ОМОНа, нельзя», — сказал адвокат.

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Летом 2019 года шаман вместе с группой сторонников отправился пешком из Бурятии в столицу, чтобы «изгнать Путина».  12 сентября против шамана возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 280 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), он находился в розыске.

19 сентября Габышева задержали в районе одной из федеральных трасс на границе Бурятии и Иркутской области и поместили в якутскую психбольницу. В диспансере провели психолого-психиатрическую экспертизу, которая признала шамана невменяемым, после чего его отпустили. Суд избрал мерой пресечения подписку о невыезде.

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В декабре 2019 года Габышев возобновил поход из Якутска, но спустя два дня его снова задержали на трассе. В январе 2020-го Габышев анонсировал новый поход на Москву, заявив, что выдвинется в марте.

12 мая его госпитализировали в Якутский республиканский психоневрологический диспансер. Адвокат шамана сообщил РБК, что причиной стал контакт с зараженным коронавирусом, который якобы был у Габышева. Защитник подчеркнул, что психбольница, куда отвезли шамана, не входит в перечень обсерваторов региона.

Теги: Якутия, медицинское заключение, новости РБК
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