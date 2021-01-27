Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 75,04 (-0,6) Инвестиции, 12:44
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 91,22 (-0,45) Инвестиции, 12:44
Умер сыгравший в «Ликвидации» и «Антикиллере» актер Юрий Лахин Общество, 15:39 Российская биатлонистка выиграла бронзовую медаль на чемпионате Европы Спорт, 15:32 Идеи для перекусов: как не быть голодным и оставаться в форме РБК, Перекрёсток и Almette, 15:29 Путин назвал деструктивной работающую на «золотой миллиард» экономику Экономика, 15:19 Финская лыжная ассоциация приняла извинения Большунова Спорт, 15:19 Кейс Osome: как создать чат-бот, который не раздражает клиентов Pro, 15:15 СК назвал число возбужденных уголовных дел после митингов 23 января Политика, 15:15 Болельщиков будут пускать на стадион «Динамо» по скану лица Спорт, 15:14 Путин назвал стоящие перед мировым сообществом вызовы Общество, 15:10 Умер актер «Гоголь-центра» Андрей Болсунов Общество, 15:01 Каким должен быть холодильник для настоящих гурманов РБК Стиль и LG SIGNATURE, 14:57 К блокчейн-стартапу Ripple подали новый иск Крипто, 14:50 Mitsubishi рассказала об обновленном Eclipse Cross для России Авто, 14:49 Акции GameStop подорожали на 130% после твита Маска Инвестиции, 14:47
Отравление Навального ,  
0 

СК назвал число возбужденных уголовных дел после митингов 23 января

По итогам акции 23 января следователи возбудили несколько десятков уголовных дел о нападениях на сотрудников правоохранительных органов, призывах к массовым беспорядкам и хулиганстве
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Следователи возбудили 21 уголовное дело, связанное с несогласованными акциями протеста 23 января по всей России. Кроме того, ведомство проводит еще шесть доследственных проверок, говорится в сообщении СК.

Уголовные дела заведены по статьям о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия (ч. 2 ст. 151.2), призывах к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК), нападениях на сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК), хулиганстве (ст. 213 УК), умышленном повреждении или уничтожении имущества (ст. 167 УК).

В Москве по уголовному делу задержали третьего участника протестов
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

В частности, в призывах к массовым беспорядкам следователи подозревают 20-летнего жителя Новосибирска. «По данным следствия, мужчина в социальной сети призывал других пользователей участвовать в массовых беспорядках в городе. Он сообщил им о наличии «коктейлей Молотова», а также предложил вооружиться битами, ножами, другими подручными средствами и применить их в отношении сотрудников полиции. В ходе расследования уголовного дела проведена лингвистическая экспертиза, согласно заключению которой опубликованные сообщения содержат указанные деструктивные призывы по отношению к представителям власти», — говорится в сообщении СК. Аналогичные уголовные дела возбуждены в Татарстане и Ростовской области.

Уголовные дела о нападениях на представителей правоохранительных органов и хулиганстве в большинстве своем были возбуждены в Москве. СК приводит примеры нескольких фактов насилия в отношении сотрудников полиции и Росгвардии. Например, на Сретенском бульваре, утверждает СК, митинговавшие «нанесли удары сотруднику Росгвардии, повалили его на землю и избили». На Пушкинской площади травмы получил сотрудник ОМОНа. В Пресненском районе «участник несанкционированной акции в ответ на законные требования сотрудника полиции об остановке автомобиля совершил наезд на него». Еще одно уголовное дело возбуждено из-за атаки на автомобиль спецслужб на Цветном бульваре.

СК заявил, что кроме Москвы нападения на сотрудников полиции и Росгвардии происходили в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Калуге. В Липецке и Владимире сотрудникам полиции распылили в лицо газовые баллончики.

Всего к уголовной ответственности в различных регионах России были привлечены 16 человек.

Читайте на РБК Pro
Три главных мифа об импорте в Россию Джентльмены и дачи: как трое россиян делают «Airbnb для загородных домов» Когда кончится работа в ИТ: прогноз о будущем программистов Почему автопром бьет тревогу из-за дефицита микросхем

В Москве по делу о нападении на машину ФСБ задержали TikTok блогера
Общество
Фото:Ruptly

Незадолго до этого СК показал видео с допроса двух участников несанкционированной акции в Москве. Один из них — известный в TikTok блогер Константин Лакеев (Костя Киевский). Он признался, что участвовал в нападении на машину спецслужб на Цветном бульваре 23 января. Тогда участники акции закидали автомобиль с номерами АМР (серию номеров с этими буквами часто связывают с автомобилями органов власти и силовых структур) снежками. Позднее выяснилось, что это был служебный автомобиль ФСБ. На записи видно, что вначале машину стали закидывать снежками десятки человек, потом несколько молодых людей начали наносить удары по бамперу.

Получившая удар от полицейского на акции сообщила о просьбах простить его
Политика
Фото:Алексей Даничев / РИА Новости

Участники акции в свою очередь также жаловались на насилие со стороны силовиков. Вечером 23 января «Фонтанка» опубликовала видео с акции в Санкт-Петербурге, на котором силовики уводили одного из задержанных участников акции. К ним из толпы вышла женщина и спросила, зачем полицейские его схватили. В ответ один из них с криком «С проезжей части!» ударил женщину ногой в живот, она упала на асфальт и ударилась головой. Она попала в реанимацию. После того, как видео попало в Сеть и получило резонанс, в больницу к женщине с извинениями пришел нанесший удар сотрудник Росгвардии. «Медиазона» со ссылкой на слова очевидцев и сообщения в социальных сетях писала о десятках пострадавших участников митингов. Издание связалось с семерыми пострадавшими, которые сообщили, что врачи диагностировали у них черепно-мозговые травмы, гематомы, глубокие рассечения.

Video

Акции 23 января проходили в российских городах в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который был задержан после возвращения из Германии 17 января, а позже отправлен в СИЗО по решению суда. По данным «ОВД-Инфо», на акциях были задержаны 3960 человек. Правозащитники уточняли, что эта цифра может увеличиться, поскольку точных данных по всем задержаниям в 120 городах пока нет. МВД сообщало, что в Москве в митингах участвовали около 4 тыс. человек, AP и Reuters сообщали о 15 тыс. и 40 тыс. участников соответственно.

Акция в Москве в поддержку Алексея Навального. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Автор
Георгий Тадтаев
Следственный комитет протесты Алексей Навальный
Материалы по теме
В Москве по уголовному делу задержали третьего участника протестов
Общество
Главы МИД стран G7 осудили задержания участников акций протеста в России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter