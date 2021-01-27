СК назвал число возбужденных уголовных дел после митингов 23 января

По итогам акции 23 января следователи возбудили несколько десятков уголовных дел о нападениях на сотрудников правоохранительных органов, призывах к массовым беспорядкам и хулиганстве

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Следователи возбудили 21 уголовное дело, связанное с несогласованными акциями протеста 23 января по всей России. Кроме того, ведомство проводит еще шесть доследственных проверок, говорится в сообщении СК.

Уголовные дела заведены по статьям о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия (ч. 2 ст. 151.2), призывах к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК), нападениях на сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК), хулиганстве (ст. 213 УК), умышленном повреждении или уничтожении имущества (ст. 167 УК).

В частности, в призывах к массовым беспорядкам следователи подозревают 20-летнего жителя Новосибирска. «По данным следствия, мужчина в социальной сети призывал других пользователей участвовать в массовых беспорядках в городе. Он сообщил им о наличии «коктейлей Молотова», а также предложил вооружиться битами, ножами, другими подручными средствами и применить их в отношении сотрудников полиции. В ходе расследования уголовного дела проведена лингвистическая экспертиза, согласно заключению которой опубликованные сообщения содержат указанные деструктивные призывы по отношению к представителям власти», — говорится в сообщении СК. Аналогичные уголовные дела возбуждены в Татарстане и Ростовской области.

Уголовные дела о нападениях на представителей правоохранительных органов и хулиганстве в большинстве своем были возбуждены в Москве. СК приводит примеры нескольких фактов насилия в отношении сотрудников полиции и Росгвардии. Например, на Сретенском бульваре, утверждает СК, митинговавшие «нанесли удары сотруднику Росгвардии, повалили его на землю и избили». На Пушкинской площади травмы получил сотрудник ОМОНа. В Пресненском районе «участник несанкционированной акции в ответ на законные требования сотрудника полиции об остановке автомобиля совершил наезд на него». Еще одно уголовное дело возбуждено из-за атаки на автомобиль спецслужб на Цветном бульваре.