В Петербурге вслед за Москвой возбудили дело из-за перекрытых дорог

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту препятствования движению в центре города в ходе несанкционированных акций 23 января. Об этом РБК сообщили в пресс-службе главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Следственным управлением УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга в отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело», — сообщили в ведомстве.

Следствие полагает, что с 09:30 утра до 17:00 неизвестные препятствовали движению автомобилей и пешеходов в центре города. По данным полиции, одно из нарушений произошло на Малой Морской улице. Там, как отмечают в ведомстве, группа граждан, перекрывая проезжую часть, создала угрозу безопасности для автомобилистов. «В настоящее время устанавливаются лица, причастные к данному преступлению, приняты меры к их розыску и задержанию. Ведется расследование», — добавили в полиции.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 267 УК (умышленное блокирование транспортных коммуникаций, объектов транспортной инфраструктуры либо воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на путях сообщения, улично-дорожной сети, если эти деяния создали угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан).