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В Петербурге вслед за Москвой возбудили дело из-за перекрытых дорог

Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту препятствования движению в центре города в ходе несанкционированных акций 23 января. Об этом РБК сообщили в пресс-службе главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Следственным управлением УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга в отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело», — сообщили в ведомстве.

Полиция возбудила дело из-за выхода протестующих на дороги в Москве
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Фото:Владислав Шатило / РБК

Следствие полагает, что с 09:30 утра до 17:00 неизвестные препятствовали движению автомобилей и пешеходов в центре города. По данным полиции, одно из нарушений произошло на Малой Морской улице. Там, как отмечают в ведомстве, группа граждан, перекрывая проезжую часть, создала угрозу безопасности для автомобилистов. «В настоящее время устанавливаются лица, причастные к данному преступлению, приняты меры к их розыску и задержанию. Ведется расследование», — добавили в полиции.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 267 УК (умышленное блокирование транспортных коммуникаций, объектов транспортной инфраструктуры либо воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на путях сообщения, улично-дорожной сети, если эти деяния создали угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан).

Наказание по этой статье предусматривает штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб., либо до 240 часов обязательных работ, либо принудительные работы на срок до одного года, либо лишение свободы на тот же срок.

Ранее аналогичное дело возбудили в Приморском крае и Москве. В обоих случаях правоохранительные органы указали, что группа лиц перекрыли улицы, создав угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан.

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В Приморье возбудили дело из-за перекрытых в ходе протестов дорог
Общество
Фото:Дмитрий Ефремов / ТАСС

В субботу, 23 января, в России прошли несанкционированные акции протеста в поддержку Алексея Навального, которого задержали по прилету в Россию в аэропорту Шереметьево 17 января.

В Петербурге участники акции собрались на Сенатской площади и направились к Марсовому полю. На Невском проспекте участники акции прорвали оцепление ОМОНа, часть протестующих начала движение по проезжей части. К концу дня сотрудники полиции вытеснили участников акции с Марсового поля. По данным правозащитников на 25 января, в Петербурге силовики задержали 557 человек, всего в России были задержаны 3711 человек. МВД число задержанных пока не называло.

Наибольшее число демонстрантов собрал митинг в Москве.По оценкам Reuters, в столице на улицы вышли 40 тыс. человек. В МВД отчитались о 4 тыс. участников несанкционированной акции. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя митинги, заявил, что за Владимира Путина голосуют больше людей, чем вышли на акции.

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