После митинга в Москве завели дело о нарушении санитарных норм

По данным оперштаба, на митинг в столице вышли 19 больных с COVID-19. Из-за нарушения карантина возбудили дело, уже прошли несколько допросов. Ранее о возбуждении дела заявляли в ФБК

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве после несанкционированного митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января возбудили уголовное дело о нарушении санитарных норм. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В числе прочих уголовных дел сотрудники правоохранительных органов завели дело по ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Источник ТАСС рассказал, что основанием стало участие в акции зараженных коронавирусом людей, уже проведено несколько допросов.

В субботу в Москве и других российских городах прошли несогласованные акции в поддержку Навального, которого арестовали на 30 суток после возвращения из Германии. ФСИН обвинила политика в нарушении условий наказания по делу «Ив Роше», по которому Навальный осужден условно. Федеральная служба требует замены ему срока на реальный, суд назначен на 2 февраля.

В столичном оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 заявили, что на митинг вышли, по меньшей мере, 19 зараженных коронавирусом. Их удалось отследить через приложение «Социальный мониторинг». «В отношении этих лиц зафиксированы факты нарушения карантина и обязательной самоизоляции», — заявляли в штабе.