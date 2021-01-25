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Отравление Навального ,  
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После митинга в Москве завели дело о нарушении санитарных норм

По данным оперштаба, на митинг в столице вышли 19 больных с COVID-19. Из-за нарушения карантина возбудили дело, уже прошли несколько допросов. Ранее о возбуждении дела заявляли в ФБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве после несанкционированного митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января возбудили уголовное дело о нарушении санитарных норм. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В числе прочих уголовных дел сотрудники правоохранительных органов завели дело по ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил). Источник ТАСС рассказал, что основанием стало участие в акции зараженных коронавирусом людей, уже проведено несколько допросов.

В субботу в Москве и других российских городах прошли несогласованные акции в поддержку Навального, которого арестовали на 30 суток после возвращения из Германии. ФСИН обвинила политика в нарушении условий наказания по делу «Ив Роше», по которому Навальный осужден условно. Федеральная служба требует замены ему срока на реальный, суд назначен на 2 февраля.

Полиция возбудила дело из-за выхода протестующих на дороги в Москве
Общество
Фото:Владислав Шатило / РБК

В столичном оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 заявили, что на митинг вышли, по меньшей мере, 19 зараженных коронавирусом. Их удалось отследить через приложение «Социальный мониторинг». «В отношении этих лиц зафиксированы факты нарушения карантина и обязательной самоизоляции», — заявляли в штабе.

Глава юротдела основанного Навальным Фонда Борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом России иноагентом) Вячеслав Гримади ранее сообщал, что СК возбудил уголовное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических правил после митинга.

Всего по итогам акции в Москве возбудили несколько уголовных дел по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и ст. 213 УК РФ (хулиганство).

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В Кремле оценили число участников протестов словами «мало людей»
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Правозащитники задержали на митингах по всей стране более 3,7 тыс. человек. Больше всего в Москве — 1396. По данным «ОВД-Инфо», это больше, чем число задержанных на акциях 27 июля 2019 года.

В Кремле заявили, что прошедшие 23 января митинги не были массовыми. «Сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина. И много людей голосовало за поправки в Конституцию», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В МВД количество участников акции в Москве оценивали в 4 тыс. человек. СМИ сообщали о 15-40 тыс. протестующих.

Автор
Михаил Котляр
Москва митинг коронавирус уголовное дело Алексей Навальный
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