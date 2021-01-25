В Приморье возбудили дело из-за перекрытых в ходе протестов дорог

Следователи управления МВД России по Приморскому краю возбудили уголовное дело из-за перекрытия дорог во время несанкционированной акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным полиции, во время протестов 23 января группа граждан вышла на проезжую часть центральных улиц Владивостока, перекрыв тем самым автомобильное движение. В ведомстве заявили, что таким образом протестующие создали «угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан».

«С 14.00 скорая не могла проехать на четыре срочных вызова, один из которых был к девятимесячному ребенку, а также к тяжелым больным с пневмонией», — цитирует полиция диспетчеров станции скорой помощи Владивостока.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 267 УК (Умышленное блокирование транспортных коммуникаций, объектов транспортной инфраструктуры либо воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на путях сообщения, улично-дорожной сети, если эти деяния создали угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан).