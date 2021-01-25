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В Приморье возбудили дело из-за перекрытых в ходе протестов дорог

Следователи управления МВД России по Приморскому краю возбудили уголовное дело из-за перекрытия дорог во время несанкционированной акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным полиции, во время протестов 23 января группа граждан вышла на проезжую часть центральных улиц Владивостока, перекрыв тем самым автомобильное движение. В ведомстве заявили, что таким образом протестующие создали «угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан».

«С 14.00 скорая не могла проехать на четыре срочных вызова, один из которых был к девятимесячному ребенку, а также к тяжелым больным с пневмонией», — цитирует полиция диспетчеров станции скорой помощи Владивостока.

Полиция возбудила дело из-за выхода протестующих на дороги в Москве
Общество
Фото:Владислав Шатило / РБК

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 267 УК (Умышленное блокирование транспортных коммуникаций, объектов транспортной инфраструктуры либо воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на путях сообщения, улично-дорожной сети, если эти деяния создали угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан).

Наказание по этой статье предусматривает штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб., либо до 240 часов обязательных работ, либо принудительные работы на срок до одного года, либо лишение свободы на тот же срок, отметили в УМВД.

Митинги в поддержку Навального, задержанного после возвращения в Москву из Германии, прошли в крупных городах России 23 января. Они сопровождались столкновениями с силовиками и задержаниями. По данным «ОВД-Инфо», в ходе акций протеста по всей стране был задержан 3521 человек.

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В Москве полиция также возбудила уголовное дело из-за выхода протестующих на дороги. В ведомстве отметили, что «ряд лиц, имея умысел на приведение в негодность путей сообщения», организовали перекрытие дорог и тротуаров для пешеходов и автомобилей.

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