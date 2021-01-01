Депутаты попросили прокуратуру разобраться с перчаточным режимом в Москве

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Депутаты Госдумы от КПРФ Денис Парфенов и Валерий Рашкин направили в Генеральную прокуратуру запрос, в котором попросили проверить законность вынесения штрафов москвичам за неношение перчаток в общественных местах. Копия запроса есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил представитель Рашкина.

Парламентарии считают, что такие штрафы незаконны. А само требование носить перчатки не снижает, а наоборот, повышает риск распространения COVID-19.

По словам депутатов, если ношение масок в публичных местах рекомендует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), то в вопросе с перчатками она придерживается иного мнения. На сайте ВОЗ говорится, что организация не рекомендует перчатки для широкого применения. Вместо этого, по мнению специалистов, следует устанавливать в общественных местах станции гигиены рук с антисептиками.

Также коммунисты ссылаются на мнение главного инфекциониста Минздрава России Владимира Чуланова, который считает, что «ношение перчаток — избыточная мера». По его словам 10% заражений коронавирусом происходит контактным путем. Кроме того, по словам специалиста, большинство граждан не умеют правильно пользоваться перчатками — снимать их, утилизировать, носить. Чуланов назвал более эффективным способ обработки рук антисептиками. Правда, позже в тот же день специалист изменил свою позицию по этому вопросу, заявив, что перчатки и антисептики — равноценно эффективные средства. Депутаты-коммунисты в своем запросе это не упоминают.