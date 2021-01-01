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Пандемия коронавируса ,  
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Депутаты попросили прокуратуру разобраться с перчаточным режимом в Москве

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Депутаты Госдумы от КПРФ Денис Парфенов и Валерий Рашкин направили в Генеральную прокуратуру запрос, в котором попросили проверить законность вынесения штрафов москвичам за неношение перчаток в общественных местах. Копия запроса есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил представитель Рашкина.

Парламентарии считают, что такие штрафы незаконны. А само требование носить перчатки не снижает, а наоборот, повышает риск распространения COVID-19.

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Фото:Сергей Коньков / ТАСС

По словам депутатов, если ношение масок в публичных местах рекомендует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), то в вопросе с перчатками она придерживается иного мнения. На сайте ВОЗ говорится, что организация не рекомендует перчатки для широкого применения. Вместо этого, по мнению специалистов, следует устанавливать в общественных местах станции гигиены рук с антисептиками.

Также коммунисты ссылаются на мнение главного инфекциониста Минздрава России Владимира Чуланова, который считает, что «ношение перчаток — избыточная мера». По его словам 10% заражений коронавирусом происходит контактным путем. Кроме того, по словам специалиста, большинство граждан не умеют правильно пользоваться перчатками — снимать их, утилизировать, носить. Чуланов назвал более эффективным способ обработки рук антисептиками. Правда, позже в тот же день специалист изменил свою позицию по этому вопросу, заявив, что перчатки и антисептики — равноценно эффективные средства. Депутаты-коммунисты в своем запросе это не упоминают.

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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

«Возникает резонный вопрос: а как [мэр Москвы Сергей] Собянин обосновывает штрафы за неношение перчаток? Тем более в отношении тех, кто пользуется санитайзером. Лучше они будут надевать по многу раз грязные перчатки? Какая в этом вообще логика?» — отметил Рашкин.

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Фото:Донат Сорокин / ТАСС

«Просим Вас организовать проверку законности привлечения граждан к административной ответственности за неиспользование перчаток в общественных местах, по результатам которой принять меры прокурорского реагирования, в том числе рассмотреть вопрос об оспаривании в судебном порядке соответствующих нормативно-правовых актов», — отметили депутаты в запросе.

РБК обратился за комментарием в мэрию Москвы.

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Анна Попова

Столичные власти ужесточили масочно-перчаточный режим 16 октября. Тогда пассажиров столичного транспорта обязали пользоваться средствами индивидуальной защиты. Штраф за нарушение предписаний в Москве составляет от 4 до 5 тыс. руб. По данным московских чиновников на начало ноября, ежедневно в Москве выявляли около 3 тыс. нарушений масочно-перчаточного режима в магазинах, транспорте и общественных местах.

23 ноября начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков сообщил, что с начала осени выявлено более 151,5 тыс. нарушений перчаточно-масочного режима.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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коронавирус COVID-19 медицинские маски Валерий Рашкин КПРФ
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