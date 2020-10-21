Инфекционист Минздрава изменил мнение об эффективности перчаток

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Главный внештатный инфекционист Минздрава, профессор Владимир Чуланов заявил, что при правильном использовании перчатки и антисептики одинаково эффективно защищают от заражения COVID-19. Его слова передает столичный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Чуланов уточнил, что для эффективной защиты необходимо использовать одноразовые перчатки и не прикасаться ими к лицу. Ношение матерчатых многоразовых перчаток, напротив, может способствовать инфицированию, указал он.

Ранее 21 октября Чуланов говорил, ношение перчаток неэффективно, поскольку люди не умеют ими пользоваться. Кроме того, только 10% заражений происходят контактным путем, что делает меру избыточной, утверждал инфекционист.

«Более эффективный способ борьбы с контактным путем передачи вируса — обработка рук кожными антисептиками при входе и выходе из общественного транспорта», — сказал Чуланов.