Число нарушений масочного режима в Москве выросло почти в два раза

Нарушения масочно-перчаточного режима в Москве стали фиксировать чаще с начала ноября. Об этом сообщил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков, передает ТАСС.

«С начала осени выявлено более 126 тыс. нарушений перчаточно-масочного режима гражданами», — сказал Данчиков.

Он уточнил, что речь идет о нарушениях режима в магазинах, торговых центрах, в метро и в других общественных местах.

Ранее Данчиков говорил, что за сентябрь и октябрь в Москве выявили свыше 66 тыс. случаев неиспользования масок и перчаток.