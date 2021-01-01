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Пандемия коронавируса ,  
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Число нарушений масочного режима в Москве выросло почти в два раза

Нарушения масочно-перчаточного режима в Москве стали фиксировать чаще с начала ноября. Об этом сообщил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков, передает ТАСС.

«С начала осени выявлено более 126 тыс. нарушений перчаточно-масочного режима гражданами», — сказал Данчиков.

Он уточнил, что речь идет о нарушениях режима в магазинах, торговых центрах, в метро и в других общественных местах.

Ранее Данчиков говорил, что за сентябрь и октябрь в Москве выявили свыше 66 тыс. случаев неиспользования масок и перчаток.

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В начале ноября в МВД России сообщали, что около 4 тыс. сотрудников полиции ежедневно проводили рейды в магазинах, торговых центрах, рынках, кафе и ресторанах, а также на транспорте Москвы.

Масочно-перчаточный режим снова ужесточился в столице с 16 октября, когда пассажиров перестали пускать в общественный транспорт без средств индивидуальной защиты. В конце октября Роспотребнадзор предписал обязательное ношение масок в общественных местах, транспорте, лифтах и на парковках на всей территории страны.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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