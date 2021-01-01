Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 24 ноября
USD ЦБ: 75,76 (-0,25) Инвестиции, 13:50
Курс евро на 24 ноября
EUR ЦБ: 89,93 (-0,33) Инвестиции, 13:50
Взрослые и молодые россияне разошлись в оценке налога на высокие зарплаты Общество, 22:24 Синоптики предупредили москвичей о понижении давления к концу недели Общество, 22:09 Петр Ян назвал причину отмены боя по защите титула UFC Спорт, 21:58 В Великобритании после локдауна перейдут на локальные ограничения Общество, 21:57 Путин признал легализацию каннабиса в мире угрозой нацбезопасности России Общество, 21:37 «Бавария» сделала подарок болеющему за клуб теннисисту Медведеву. Видео Спорт, 21:34 С начала осени москвичи нарушили ограничения по COVID более 151 тыс. раз Общество, 21:22 UFC назвал соперника и дату следующего боя Конора Макгрегора Спорт, 21:09 Суд в Москве дал 6 лет колонии экс-главе издательства «Известия» Общество, 20:55 ФСИН сообщила о попытке нападения при обыске в «Матросской Тишине» Общество, 20:55 Правительство поддержало законопроект о штрафах для иноагентов-физлиц Политика, 20:45 Байден выбрал на ключевые посты сторонников антироссийских санкций Политика, 20:44 Бывшего главного криминалиста МВД осудили на восемь лет за мошенничество Общество, 20:29 В украинском Минздраве указали на специфику летальности коронавируса Общество, 20:27
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +16002 Случаев 2,1 млн +25173 Умерли 36,5 тыс. +361
Пандемия коронавируса ,  
0 

С начала осени москвичи нарушили ограничения по COVID более 151 тыс. раз

Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

С начала осени в Москве зарегистрировали больше 151,5 тыс. случаев нарушения ограничений, введенных для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Об этом заявил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков, передает «РИА Новости».

«На данный момент все еще фиксируется значительное количество нарушений, совершаемых как гражданами, так и юридическими лицами», — отметил он.

Собянин заявил о результативности мер против распространения коронавируса
Общество
Фото:Денис Гришкин / АГН «Москва»

Данчиков указал, что Роспотребнадзор и полиция регулярно проводят рейды в местах массового скопления людей, чтобы проверить соблюдение профилактических мер.

В Москве действует ряд ограничений по коронавирусу. Среди них запрет на ночную работу развлекательных заведений и общепита, отмена новогодних массовых мероприятий, перевод студентов и части сотрудников предприятий на удаленку. Кроме того, обязательны ношение масок и перчаток в общественных местах и транспорте, соблюдение социальной дистанции.

Мэр столицы Сергей Собянин заявил в конце ноября, что ограничения принесли положительный результат.

За прошедшие сутки в городе выявили 6 866 новых заболевших. Общее число зараженных выросло до 560 579.

Читайте на РБК Pro
Прощелкали лидерство: как легендарный Kodak потерялся в новом мире Лекции профессоров MBA: как руководить бизнесом удаленно Проклятье «папиных кроссовок»: почему Reebok не стала снова великой Эрин Мейер — РБК Pro: «Вас уволят из Netflix, если вы не звезда»

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<10 000
0
<20 000
0
<30 000
0
от 30 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

коронавирус ограничения Москва
Год c COVID-19. Как изменился мир. Данные по России.
Выздоровели 1,6 млн +16002 Случаев 2,1 млн +25173 Умерли 36,5 тыс. +361
Материалы по теме
В Москве за сутки выявили 6866 новых случаев заражения коронавирусом
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 ноября
Общество
Собянин заявил о «сглаживании» ситуации с коронавирусом в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter