С начала осени москвичи нарушили ограничения по COVID более 151 тыс. раз

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

С начала осени в Москве зарегистрировали больше 151,5 тыс. случаев нарушения ограничений, введенных для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Об этом заявил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков, передает «РИА Новости».

«На данный момент все еще фиксируется значительное количество нарушений, совершаемых как гражданами, так и юридическими лицами», — отметил он.

Данчиков указал, что Роспотребнадзор и полиция регулярно проводят рейды в местах массового скопления людей, чтобы проверить соблюдение профилактических мер.

В Москве действует ряд ограничений по коронавирусу. Среди них запрет на ночную работу развлекательных заведений и общепита, отмена новогодних массовых мероприятий, перевод студентов и части сотрудников предприятий на удаленку. Кроме того, обязательны ношение масок и перчаток в общественных местах и транспорте, соблюдение социальной дистанции.