Вирусолог оценил эффективность зимних перчаток для защиты от COVID-19

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Зимние перчатки могут снизить риск заражения коронавирусом, как и медицинские резиновые. Об этом заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Александр Лукашев, сообщает «РИА Новости».

«Точно так же матерчатые перчатки в транспорте или простые зимние перчатки будут снижать риск заражения», — сказал он. Ученый добавил, что при этом перчатки не работают, если в них чесать нос.

Тем не менее Лукашев отметил, что эффективность контактного пути передачи коронавируса до сих пор до конца не изучена, поэтому сложно полностью оценить роль перчаток для предотвращения распространения коронавируса.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов назвал ношение перчаток неэффективной и «избыточной мерой», из-за того что большинство граждан не знают, как правильно ими пользоваться. Однако позже Чуланов поменял свое мнение. Специалист отметил, что при правильном использовании перчатки помогают защититься от коронавируса. По словам Чуланова, для эффективной защиты нужно использовать одноразовые перчатки, а ношение многоразовых может, наоборот, способствовать инфицированию.