Главный инфекционист Минздрава назвал ношение перчаток избыточной мерой

По мнению профессора Чуланова, люди не умеют пользоваться перчатками, что делает их ношение бессмысленным и даже опасным. Куда более эффективно — использовать антисептики

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Ношение перчаток как средство борьбы с коронавирусной инфекцией является неэффективной мерой. Об этом сообщил заявил главный инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов, передает «Интерфакс».

Чуланов считает, что, «ношение перчаток — избыточная мера». По его словам, только 10% заражений COVID-19 происходят контактным путем. При этом большинство граждан не умеют правильно пользоваться перчатками — снимать их, утилизировать, носить. Кто-то носит матерчатые перчатки долгое время. Все это делает их неэффективной мерой противодействия распространения коронавируса и даже создает новые риски.

«Более эффективный способ борьбы с контактным путем передачи вируса — обработка рук кожными антисептиками при входе и выходе из общественного транспорта», — сказал Чуланов.

Обязательное требование носить перчатки в общественном транспорте или в магазинах действует во многих российских регионах. Маски и перчатки необходимо носить в московском транспорте.