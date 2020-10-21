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Пандемия коронавируса ,  
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Главный инфекционист Минздрава назвал ношение перчаток избыточной мерой

По мнению профессора Чуланова, люди не умеют пользоваться перчатками, что делает их ношение бессмысленным и даже опасным. Куда более эффективно — использовать антисептики
Фото:Hollie Adams / Getty Images
Фото: Hollie Adams / Getty Images

Ношение перчаток как средство борьбы с коронавирусной инфекцией является неэффективной мерой. Об этом сообщил заявил главный инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов, передает «Интерфакс».

Чуланов считает, что, «ношение перчаток — избыточная мера». По его словам, только 10% заражений COVID-19 происходят контактным путем. При этом большинство граждан не умеют правильно пользоваться перчатками — снимать их, утилизировать, носить. Кто-то носит матерчатые перчатки долгое время. Все это делает их неэффективной мерой противодействия распространения коронавируса и даже создает новые риски.

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Общество
Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

«Более эффективный способ борьбы с контактным путем передачи вируса — обработка рук кожными антисептиками при входе и выходе из общественного транспорта», — сказал Чуланов.

Обязательное требование носить перчатки в общественном транспорте или в магазинах действует во многих российских регионах. Маски и перчатки необходимо носить в московском транспорте.

На прошлой неделе департамент транспорта столичной мэрии объявил, что усилит контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима в метро и наземном транспорте, пообещав не пускать в транспорт без средств индивидуальной защиты даже если поездка оплачена.

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Фото:Anupam Nath / AP

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Штраф за нарушение предписаний в Москве составляет 5 тыс. руб. По данным ГКУ «Организатор перевозок», с мая в городе из-за отсутствия масок и перчаток в транспорте были оштрафованы более 95 тыс. пассажиров.

На ряде стран неэффективность перчаток в качестве борьбы с COVID-19 была признана еще весной. В марте Всемирная организация здравоохранения сообщала, что перчатки мало защищают от коронавируса.

В США Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщает, что в большинстве случае перчатки не нужны, а носить их следует только при уходе за больными или уборке. В Великобритании инфекционисты заявили, что перчатки не рекомендованы гражданам для защиты от коронавирусной инфекции. Минздрав Австралии сообщает, что перчатки не могут заменить тщательного мытья рук.

Автор
Михаил Котляр
коронавирус Минздрав
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