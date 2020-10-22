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Пандемия коронавируса ,  
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Регионы ответили на слова инфекциониста об эффективности перчаток

Владимир Чуланов
Владимир Чуланов (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Главный внештатный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов, 21 октября заявил, что ношение перчаток — избыточная мера. Во-первых, потому что контактным путем происходит только 10% заражений SARS-CoV-2, а во-вторых, потому что большинство людей не умеют правильно пользоваться перчатками и в некоторых случаях их применение создает новые риски вместо предохранения.

В Москве ношение перчаток в общественных местах и в транспорте стало обязательным с 12 мая. РБК поинтересовался, как на эту информацию отреагировали в отдельных регионах и входят ли перчатки в число обязательных мер предосторожности.

В Ростовском оперативном штабе РБК рассказали, что в регионе не было распоряжения обязательно носить перчатки.

«По поводу перчаток — оперштаб никак не собирается реагировать на заявление. Мера по ношению перчаток в регионе изначально имела скорее рекомендательный характер, контролирующие органы в основном обращают внимание на маски. По поводу масок, кстати, у нас внесли дополнение в официальный указ, где теперь прописано, что они должны защищать органы дыхания (а не висеть на подбородке)», — пояснил представитель штаба.

Инфекционист Минздрава объяснил, как правильно носить перчатки от COVID
Общество
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Исключение — посещение стадиона «Ростов Арена», однако там обязали носить перчатки по регламенту Российской премьер-лиги.

В Татарстане граждан не заставляют носить перчатки в общественных местах.

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«Для всего населения перчатки отменены, обязательным у нас на сегодня является ношение масок. Остался только перчаточный режим на предприятиях и организациях, где профессиональная деятельность связана с контактами либо с людьми, либо с предметами. Например, это почта, магазины», — сказала заместитель татарстанского территориального управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

В Башкирии перчатки обязательны при посещении определенных мест. «Ношение перчаток у нас предусмотрено только в определенных моментах: при посещении МФЦ, финансовых организаций и объектов торговли. Отмена нормы пока не предполагается», — ответили РБК в оперативном штабе Башкирии.

Россияне стали реже носить маски и перчатки в магазинах
Общество
Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

Позже Чуланов объяснил, как правильно нужно пользоваться перчатками, чтобы они помогали защититься от коронавируса. Важно, чтобы они были одноразовыми и их не надевали вторично, перчатки нужно правильно и осторожно снимать и утилизировать, их можно обрабатывать антисептиком во время ношения. Кроме того, важно, чтобы во время ношения перчаток человек не касался ими лица и слизистых.

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