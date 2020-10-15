В Москве пассажиров перестанут пускать в транспорт без масок и перчаток

Пассажиров без средств индивидуальной защиты перестанут пускать в транспорт с 16 октября, даже если они оплатили проезд. Также будет усилен контроль за масочно-перчаточным режимом с участием сотрудников правоохранительных органов

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Власти Москвы по предписанию главного санитарного врача Елены Андреевой решили ужесточить контроль за соблюдением перчатно-масочного режима в общественном транспорте. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в Telegram.

«Теперь перевозчики обязаны не пускать в транспорт пассажиров без СИЗ (средства индивидуальной защиты. — РБК), даже если поездка уже оплачена. Пассажиры обязаны носить маски и перчатки», — говорится в сообщении.

ТАСС, ссылаясь на пресс-службу дептранса, сообщает, что пассажиров без масок и перчаток перестанут пускать в транспорт с 16 октября.

Кроме того, будет усилен контроль за масочно-перчаточным режимом в транспорте. Проверки станут чаще, в них будут участвовать правоохранительные органы, отметили в департаменте.