В Москве пассажиров перестанут пускать в транспорт без масок и перчаток

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 октября
USD ЦБ: 77,95 (+0,67) Инвестиции, 12:52
Курс евро на 16 октября
EUR ЦБ: 91,45 (+0,75) Инвестиции, 12:52
Появилась инструкция получения QR-кодов для баров и ночных клубов Бизнес, 20:52 «Краснодар» подписал контракт с футболистом сборной России Спорт, 20:52 Какие новые ограничения ввели в Москве из-за коронавируса Общество, 20:49 Гид по ярким впечатлениям, которые можно купить за деньги РБК и ВТБ, 20:45 Отстраненный после матча в Сочи судья получил поддержку от РФС Спорт, 20:41 Как поставить «деньги на колеса»: от идеи до готового проекта РБК и VW коммерческие автомобили, 20:29 Собянин объяснил введение новых мер против COVID-19 в Москве Общество, 20:25 Правительство резко ухудшило прогноз по убыли населения России Экономика, 20:16 Аналитики Goldman Sachs предсказали смену парадигмы на рынке США Инвестиции, 20:10 Алиев заявил о невозможности повлиять на узы дружбы Баку и Москвы Политика, 20:07 Криптовалюта UniLend за несколько минут подорожала в 15 раз Крипто, 20:04 «Динамо» объявило о возвращении в свой состав футболиста сборной России Спорт, 20:00 Осторожность в сети: советы по кибербезопасности при денежных переводах РБК, ВКонтакте и Mastercard, 19:59 Dacia запустила в серию самый доступный электрокар в Европе Авто, 19:57
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Москве пассажиров перестанут пускать в транспорт без масок и перчаток

Пассажиров без средств индивидуальной защиты перестанут пускать в транспорт с 16 октября, даже если они оплатили проезд. Также будет усилен контроль за масочно-перчаточным режимом с участием сотрудников правоохранительных органов
Фото:Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Власти Москвы по предписанию главного санитарного врача Елены Андреевой решили ужесточить контроль за соблюдением перчатно-масочного режима в общественном транспорте. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в Telegram.

«Теперь перевозчики обязаны не пускать в транспорт пассажиров без СИЗ (средства индивидуальной защиты. — РБК), даже если поездка уже оплачена. Пассажиры обязаны носить маски и перчатки», — говорится в сообщении.

ТАСС, ссылаясь на пресс-службу дептранса, сообщает, что пассажиров без масок и перчаток перестанут пускать в транспорт с 16 октября.

«Только вышли на улицу»: жители Москвы об ограничениях из-за COVID-19
Фотогалерея 

Кроме того, будет усилен контроль за масочно-перчаточным режимом в транспорте. Проверки станут чаще, в них будут участвовать правоохранительные органы, отметили в департаменте.

Там добавили, что в предписании говорится и о мерах, которые выполняются с самого начала пандемии коронавируса COVID-19. В частности, все водители и машинисты столичного транспорта должны проходить медосмотр перед каждым рейсом, проведение тестов на коронавирус каждые 15 дней не менее чем у 10% сотрудников московского транспорта, а также «усиление» процедуры дезинфекции всех поверхностей в метро, автобусах, трамваях и маршрутных такси.

Читайте на РБК Pro
Дешевая стратегия: как знаменитый дискаунтер Lidl завоевывал Европу «Грабеж средь бела дня»: как изменились запросы студентов MBA — Bloomberg Как бизнесмены в России лично отвечают по долгам контролируемых ими фирм Глава Lamoda Джери Калмис — РБК Pro: «Традиционной торговли больше нет»

13 октября Роспотребнадзор сообщил об обнаружении вируса COVID-19 на поверхностях в транспорте. Всего специалисты ведомства провели более 100 тыс. исследований смывов с объектов, и в 134 случаях были выявлены образцы COVID-19, что составляет 0,13% от общего числа проб.

Ранее в столичном дептрансе заявляли, что за период с февраля по август операторы транспорта в Москве потратили 1,2 млрд руб. на борьбу с коронавирусом. По его данным, метрополитен не тратил на указанные цели бюджетные средства: они обеспечивались «различными финансовыми источниками предприятия».

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, по состоянию на 15 октября в России COVID-19 выявили у 1,354 млн человек, из них 1,048 млн выздоровели, скончался 23 491 пациент. Москва по показателям смертности и заболеваемости с большим отрывом опережает остальные регионы страны. В столице зарегистрировали почти 350 тыс. случаев заражения коронавирусом и 5796 летальных исходов.

Автор
Михаил Юшков
Москва Дептранс маски контроль
Материалы по теме
Около 100 тыс. москвичей оштрафовали за отсутствие масок в транспорте
Общество
Московский транспорт потратил 1,2 млрд руб. на борьбу с коронавирусом
Общество
Роспотребнадзор назвал способы уберечься от коронавируса в транспорте
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter