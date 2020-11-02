Попова заявила о несоблюдении масочного режима в некоторых регионах

Анна Попова (Фото: Максим Слуцкий / ТАСС)

Жители ряда регионов России не соблюдают масочный режим, действующий на фоне распространения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявила на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова приводятся на сайте правительства России.

«Есть субъекты, где, по оценкам экспертов, масочный режим соблюдается не более чем половиной населения в транспорте и местах массового скопления», — сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора назвала соблюдение масочного режима обязательной мерой для борьбы с распространением инфекции.

Попова также предложила принять меры из-за завоза россиянами COVID-19 из Турции. Необходимость соответствующих мер Попова объяснила тем, что именно из этой страны в Россию возвращаются 90% зараженных COVID-19 туристов.

27 октября Роспотребнадзор обязал граждан носить маски в местах массового пребывания людей, в транспорте, на парковках, а также в лифтах. Также Роспотребнадзор обязал руководителей субъектов принять меры для защиты граждан старше 65 лет и с хроническими заболеваниями.

Кроме того, ведомство рекомендовало региональным властям запретить работу предприятий общественного питания и развлекательных заведений с 23:00 до 6:00, а также усилить меры по дезинфекции в местах пребывания людей.