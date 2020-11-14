Жапаров сложил с себя полномочия и.о. президента Киргизии

Жапаров призвал не допустить разделения Киргизии «на север и юг, на регионы или родственников», сохранение мира и стабильности в стране, интересы народа и государства должны быть превыше всего.

Жапаров ранее подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты. На данный момент о намерении участвовать в выборах в Центризбирком заявил 41 человек, один из них отозвал свое заявление.

15 октября предыдущий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков решил подать в отставку из-за протестов в стране. Объясняя свое решение уйти с поста он заявил, что не хочет «остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в своих граждан». Спикер парламента Канатбек Исаев отказался от исполнения обязанностей главы государства. Жапаров, назначенный парламентом премьером, стал и.о. киргизского лидера.

В октябре в Киргизии после парламентских выборов начались массовые протесты. Сторонники оппозиционных партий вышли на улицы, требуя проведения новых выборов и отставки властей. Протесты переросли в столкновения с силовиками. Протестующие захватили несколько административных зданий, в том числе здание парламента. Кроме того, из заключения были освобождены некоторые политики, в том числе экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев и Жапаров. Позднее Верховный суд республики оправдал его по делу о попытке насильственного захвата власти в стране в 2012 году.

В конечном итоге ЦИК признала выборы в парламент несостоявшимися. Досрочные выборы президента назначены на 10 января 2021 года. Повторные парламентские выборы запланированы на 20 декабря.