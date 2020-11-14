Жапаров сложил с себя полномочия и.о. президента Киргизии
Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров сложил с себя полномочия для участия в выборах главы государства, сообщается на сайте президента.
«В связи с выдвижением своей кандидатуры на должность президента Кыргызской Республики Садыр Жапаров сложил полномочия исполняющего обязанности президента страны», — говорится в сообщении.
В своем обращении к народу Жапаров сообщил, что решил уйти с поста и приостановить свои полномочия премьер-министра и пойдет на выборы как рядовой гражданин. По его словам, он подал заявление для участия в выборах.
Согласно Конституции республики, обязанности президента будет исполнять спикер парламента Талант Мамытов.
Жапаров поблагодарил все политические силы, общественных деятелей, представителей гражданского общества, медиасферы, научной и творческой интеллигенции за поддержку, а также депутатов Жогорку Кенеша (парламента), оказавших доверие, несмотря на давление.