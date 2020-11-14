Жапаров подал документы в ЦИК Киргизии для участия в выборах президента

Садыр Жапаров (Фото: president.kg)

Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров направил документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата на пост главы государства, говорится в сообщении на сайте президента.

«Жапаров сегодня, 14 ноября, представил в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики пакет документов для выдвижения своей кандидатуры на должность президента», — указано в сообщении.

Кроме заявления о намерении баллотироваться на должность президента, Жапаров также подал в ЦИК сведения об отсутствии у него гражданства другого государства, сертификат об уровне владения государственным языком и «иные необходимые справки, формы и копии документов», добавили в пресс-службе.

По данным издания «АКИpress», в настоящее время документы в ЦИК для участия в президентских выборах подал 41 человек, один из них отозвал свое заявление.