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Суд в Киргизии оправдал и.о. президента по делу о попытке захвата власти

Верховный суд отменил постановление от 2013 года о признании Садыра Жапарова виновным в попытке захватить власть. В начале октября его по требованию протестующих освободили из СИЗО, где тот отбывал наказание за захват заложника
Садыр Жапаров
Садыр Жапаров (Фото: Абылай Саралаев / ТАСС)

Верховный суд Киргизии оправдал исполняющего обязанности президента Садыра Жапарова по делу о попытке насильственного захвата власти в стране в 2012 году. Об этом сообщает АКИpress со ссылкой на пресс-службу суда.

Вместе с ним оправдали председателя Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбека Ташиева и депутата Таланта Мамытова.

«Постановление и частное определение Верховного суда от 6 августа 2013 года отменены, а уголовное дело направлено на рассмотрение в кассационном порядке», — заявили в пресс-службе. Как передает Kaktus.media, 16 октября суд пересмотрел дело по вновь открывшимся обстоятельствам.

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<p>Садыр Жапаров (в центре)</p>

В 2012 году Жапаров был депутатом парламента от партии «Ата-Журт» Ташиева. 3 октября того года они вместе с Мамытовым организовали митинг за национализацию золоторудного месторождения «Кумтор» на центральной площади Бишкека. Участники акции попытались прорваться в здание Белого дома, но охрана пресекла попытку штурма. Организаторов митинга арестовали.

В августе 2013-го Верховный суд признал Жапарова, Ташиева и Мамытова виновными и назначил им год и месяц тюремного заключения. Всех троих выпустили в зале суда в связи с истекшим сроком наказания, их лишили депутатских мандатов.

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Фото:Мария Гордеева / Reuters

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Жапаров после этого несколько лет провел за границей. В 2017 году он вернулся в Киргизию, где был задержан в рамках дела по статьям об угрозе убийством, захвате заложника, хулиганстве и применению насилия к представителю власти. По версии следствия, 7 октября 2013 года во время акции протеста в городе Каракол митингующие взяли в заложники главу Иссык-Кульской областной администрации Эмилбека Каптагаева. По показаниям свидетелей, организатором этого митинга был именно Жапаров. В итоге оправдали по трем статьям и осудили по одной — захват заложника, приговорив к 11 с половиной годам тюрьмы.

Сторонники Жапарова освободили его из СИЗО во время протестов против итогов парламентских выборов в ночь на 6 октября. 10 октября его назначили премьер-министром. За кандидатуру Жапарова депутаты парламента проголосовали единогласно. Он сменил на этом посту Кубатбека Боронова, который подал в отставку на фоне протестов.

15 октября о своем уходе объявил глава государства Сооронбай Жээнбеков. Жапаров в тот же день сообщил, что полномочия президента республики перешли к нему, так как их отказался исполнять спикер парламента Канат Исаев.

Автор
Наталия Анисимова
Киргизия президент Верховный суд
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