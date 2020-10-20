Суд в Киргизии оправдал и.о. президента по делу о попытке захвата власти

Верховный суд отменил постановление от 2013 года о признании Садыра Жапарова виновным в попытке захватить власть. В начале октября его по требованию протестующих освободили из СИЗО, где тот отбывал наказание за захват заложника

Садыр Жапаров (Фото: Абылай Саралаев / ТАСС)

Верховный суд Киргизии оправдал исполняющего обязанности президента Садыра Жапарова по делу о попытке насильственного захвата власти в стране в 2012 году. Об этом сообщает АКИpress со ссылкой на пресс-службу суда.

Вместе с ним оправдали председателя Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбека Ташиева и депутата Таланта Мамытова.

«Постановление и частное определение Верховного суда от 6 августа 2013 года отменены, а уголовное дело направлено на рассмотрение в кассационном порядке», — заявили в пресс-службе. Как передает Kaktus.media, 16 октября суд пересмотрел дело по вновь открывшимся обстоятельствам.

В 2012 году Жапаров был депутатом парламента от партии «Ата-Журт» Ташиева. 3 октября того года они вместе с Мамытовым организовали митинг за национализацию золоторудного месторождения «Кумтор» на центральной площади Бишкека. Участники акции попытались прорваться в здание Белого дома, но охрана пресекла попытку штурма. Организаторов митинга арестовали.