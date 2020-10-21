ЦИК Киргизии назвала дату повторных парламентских выборов

Протестующие на улицах Киргизии после парламентских выборов (Фото: Табылды Кадырбеков / Sputnik / РИА Новости)

Повторные выборы в Жогорку Кенеш (парламент Киргизии) состоятся 20 декабря 2020 года. Соответствующее решение принял Центризбирком страны 21 октября, передает 24.kg.

Ранее председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова назвала возможную дату новых выборов президента республики — они могут пройти 17 января следующего года. По словам Шайлдабековой, решение об этом должен принять парламент.

4 октября после подведения предварительных итогов парламентских выборов в Киргизии начались протесты и массовые беспорядки. В Жогорку Кенеш прошли только четыре из 16 участвовавших в выборах партий. Сторонники проигравших политических объединений вышли на улицы, где начались столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. Демонстранты захватили здание парламента, аппарата президента и требовали новых выборов.

После этого ЦИК признала результаты выборов недействительными. «Я считаю, что этой избирательной кампанией мы дискредитировали себя, и поэтому самым лучшим и правильным в этом случае будет решение о досрочном сложении полномочий», — сказала Джурабаева.