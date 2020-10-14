Парламент Киргизии повторно назначил нового премьер-министра

Садыр Жапаров (Фото: Игорь Коваленко / EPA / ТАСС)

Депутаты парламента Киргизии утвердили Садыра Жапарова в качестве премьер-министра Киргизии, сообщает портал 24.kg.

За его кандидатуру проголосовали 83 депутата — все, кто присутствовал в зале заседаний. Всего в парламенте Киргизии 120 народных избранников.

Киргизский парламент уже утверждал новый состав правительства с Жапаровым в качестве председателя. Это произошло 6 октября. Однако президент Сооронбай Жээнбеков вернул в парламент постановление об утверждении состава и структуры правительства, признав его нелегитимным.

Президент указал, что при голосовании были нарушены обязательные процедуры. Во-первых, не было кворума, а во-вторых, с учетом того, что всего в Жогорку Кенеше (парламент Киргизии) 120 мест, для назначения нужно получить голоса не менее 61 депутата.

Депутаты голосовали тогда в отеле «Достук» в Бишкеке, поскольку протестующие захватили здание Законодательного собрания. В заседании принял участие 51 депутат, кроме того, у собравшихся были доверенности на право голоса еще от десяти парламентариев.