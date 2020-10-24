В Киргизии назвали дату досрочных выборов президента

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В Киргизии досрочные президентские выборы запланированы на 10 января 2021 года. Соответствующее решение приняла Центральная избирательная комиссия страны, сообщает 24.kg.

Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова пояснила, что, согласно закону, парламент Киргизии должен в течение недели после прекращения полномочий президента назначить дату досрочных выборов, если этого решения нет, то выборы считаются официально назначенными на следующий день после этого срока.

«После этого избирательная комиссия в течение двух дней официально публикует дату проведения выборов. Законодательством оговорено, что они должны быть проведены в трехмесячный срок после прекращения полномочий главы государства — до 16 января 2021-го», — сказала она.

В свою очередь, ЦИК предложила провести выборы 10 января, так как они обычно проходят в выходной день.