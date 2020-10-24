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Протесты в Киргизии ,  
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В Киргизии назвали дату досрочных выборов президента

Фото:Владимир Воронин / AP
Фото: Владимир Воронин / AP

В Киргизии досрочные президентские выборы запланированы на 10 января 2021 года. Соответствующее решение приняла Центральная избирательная комиссия страны, сообщает 24.kg.

Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова пояснила, что, согласно закону, парламент Киргизии должен в течение недели после прекращения полномочий президента назначить дату досрочных выборов, если этого решения нет, то выборы считаются официально назначенными на следующий день после этого срока.

«После этого избирательная комиссия в течение двух дней официально публикует дату проведения выборов. Законодательством оговорено, что они должны быть проведены в трехмесячный срок после прекращения полномочий главы государства — до 16 января 2021-го», — сказала она.

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В свою очередь, ЦИК предложила провести выборы 10 января, так как они обычно проходят в выходной день.

В начале октября, после подведения предварительных итогов парламентских выборов, в Киргизии начались протесты. Согласно данным ЦИК, в парламент прошли только четыре из 16 участвовавших в выборах партий. Сторонники проигравших политических объединений вышли на улицы, где начались столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. Демонстранты захватили здание парламента, аппарата президента и требовали новых выборов.

На фоне протестов ЦИК отменила результаты выборов. После этого в отставку подал премьер-министр республики Кубатбек Боронов, затем президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков распустил правительство страны.

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15 октября глава республики заявил, что уходит в отставку. «Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку», — пояснил свой уход Жээнбеков.

Обязанности президента исполняет глава правительства Садыр Жапаров, освобождения которого из тюрьмы добились демонстранты в первые дни протестов.

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