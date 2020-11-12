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Протесты в Киргизии ,  
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Путин впервые созвонился с новым врио президента Киргизии Жапаровым

Садыр Жапаров
Садыр Жапаров (Фото: Абылай Саралаев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин и исполняющий обязанности президента Киргизии, премьер-министр республики Садыр Жапаров обсудили по телефону волнения в Киргизии и двустороннее сотрудничество стран. Разговор произошел по инициативе киргизской стороны. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Жапаров информировал [Путина] о развитии ситуации в республике с учетом событий, произошедших после октябрьских парламентских выборов», — указано в сообщении.

В свою очередь, российский лидер выразил надежду на стабилизацию ситуации и скорейшее урегулирование внутриполитических проблем Киргизии.

Политики также обсудили практические вопросы двусторонней повестки, в частности торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество, совместную борьбу с распространением коронавируса.

«Подчеркнуто намерение продолжить планомерную работу по укреплению союзничества и стратегического партнерства России и Киргизии», — отмечается в сообщении.

В Киргизии назвали дату досрочных выборов президента
Политика
Фото:Владимир Воронин / AP

Это был первый телефонный разговор между политическими лидерами, с тех пор как Жапаров в октябре получил временные полномочия президента Киргизии.

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В начале октября в Киргизии вспыхнули массовые протесты из-за результатов выборов в парламент. Сторонники не прошедших в парламент партий вышли на улицы, начались столкновения с силовиками. Митингующие захватили здание парламента, аппарата президента. По данным Минздрава, за время протестов пострадали больше тысячи человек, по меньшей мере один погиб.

Демонстрантам удалось освободить из СИЗО и колоний ряд политиков. Среди них был и Жапаров, которого на следующий день после выхода из колонии назначили премьер-министром.

На фоне протестов ЦИК отменила результаты голосования, после чего президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку. Досрочные выборы президента назначены на 10 января 2021 года. Спикер национального парламента Канат Исаев отказался исполнять обязанности президента, в связи с чем полномочия перешли Жапарову.

Владимир Путин Киргизия протесты
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