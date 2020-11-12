Путин впервые созвонился с новым врио президента Киргизии Жапаровым

Садыр Жапаров (Фото: Абылай Саралаев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин и исполняющий обязанности президента Киргизии, премьер-министр республики Садыр Жапаров обсудили по телефону волнения в Киргизии и двустороннее сотрудничество стран. Разговор произошел по инициативе киргизской стороны. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Жапаров информировал [Путина] о развитии ситуации в республике с учетом событий, произошедших после октябрьских парламентских выборов», — указано в сообщении.

В свою очередь, российский лидер выразил надежду на стабилизацию ситуации и скорейшее урегулирование внутриполитических проблем Киргизии.

Политики также обсудили практические вопросы двусторонней повестки, в частности торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество, совместную борьбу с распространением коронавируса.

«Подчеркнуто намерение продолжить планомерную работу по укреплению союзничества и стратегического партнерства России и Киргизии», — отмечается в сообщении.