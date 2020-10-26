Лавров заявил о недопустимости раскручивания военного сценария в Карабахе

Сергей Лавров (Фото: Global Look Press)

Россия призывает союзнические страны не допустить дальнейшей эскалации конфликта в Нагорном Карабахе и сделать все возможное для урегулирования ситуации. Об этом в интервью Афинскому Македонскому агентству новостей заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Призываем всех внешних «игроков» сделать все, чтобы не допустить дальнейшего раскручивания военного сценария, остудить эмоции сторон, активизировать работу по созданию условий для перезапуска мирного процесса», — заявил глава МИДа.

Министр также рассказал, что пытается убедить турецких коллег в том, что ситуацию необходимо решить мирным путем. Лавров сообщил, что несколько раз обсуждал этот вопрос в ходе телефонных переговоров с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.