Лавров заявил о недопустимости раскручивания военного сценария в Карабахе

Лавров неоднократно общался с Чавушоглу по ситуации в Нагорном Карабахе. Так, 11 октября стороны обсудили соглашение о прекращении огня между Баку и Ереваном, а также подтвердили готовность к продолжению посреднических усилий. Ранее глава турецкого МИДа заявлял, что Анкара готова помогать Баку как на переговорах, так и «на поле боя».
По мнению Армении, Турция поддерживает Азербайджан не только дипломатически, но и с помощью вооружения, авиации и наемников. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечал, что ни одна страна не может доказать, что на стороне Баку в Нагорном Карабахе воюют наемники.
Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и ввели военное положение.
После этого стороны трижды заключали соглашение о перемирии, однако ни одна из попыток не привела к реальным результатам. Первая договоренность была достигнута 10 октября в ходе трехсторонних переговоров дипломатов России, Армении и Азербайджана, но была сорвана. Затем государства объявили режим гуманитарного прекращения огня с 18 октября, но и тогда обстрелы продолжились. Последнее соглашение, принятое в Вашингтоне, было нарушено 26 октября.
История нагорнокарабахского конфликта
Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).
С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.
Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.
В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.
Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.
Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.