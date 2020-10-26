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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Лавров заявил о недопустимости раскручивания военного сценария в Карабахе

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Global Look Press)

Россия призывает союзнические страны не допустить дальнейшей эскалации конфликта в Нагорном Карабахе и сделать все возможное для урегулирования ситуации. Об этом в интервью Афинскому Македонскому агентству новостей заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Призываем всех внешних «игроков» сделать все, чтобы не допустить дальнейшего раскручивания военного сценария, остудить эмоции сторон, активизировать работу по созданию условий для перезапуска мирного процесса», — заявил глава МИДа.

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Министр также рассказал, что пытается убедить турецких коллег в том, что ситуацию необходимо решить мирным путем. Лавров сообщил, что несколько раз обсуждал этот вопрос в ходе телефонных переговоров с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

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Лавров неоднократно общался с Чавушоглу по ситуации в Нагорном Карабахе. Так, 11 октября стороны обсудили соглашение о прекращении огня между Баку и Ереваном, а также подтвердили готовность к продолжению посреднических усилий. Ранее глава турецкого МИДа заявлял, что Анкара готова помогать Баку как на переговорах, так и «на поле боя».

По мнению Армении, Турция поддерживает Азербайджан не только дипломатически, но и с помощью вооружения, авиации и наемников. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечал, что ни одна страна не может доказать, что на стороне Баку в Нагорном Карабахе воюют наемники.

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Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и ввели военное положение.

После этого стороны трижды заключали соглашение о перемирии, однако ни одна из попыток не привела к реальным результатам. Первая договоренность была достигнута 10 октября в ходе трехсторонних переговоров дипломатов России, Армении и Азербайджана, но была сорвана. Затем государства объявили режим гуманитарного прекращения огня с 18 октября, но и тогда обстрелы продолжились. Последнее соглашение, принятое в Вашингтоне, было нарушено 26 октября.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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