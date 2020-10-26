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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении нового перемирия

В Ереване сообщили об обстрелах на северо-востоке Нагорного Карабаха. Часом ранее Баку обвинил Армению в нарушении перемирия, о котором стороны договорились накануне в США
Фото:AP
Фото: AP

Азербайджан нарушил режим прекращения огня, который вступил в силу с 8:00 (7:00 мск) по местному времени, сообщила в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

«Азербайджанская сторона в 8:45 (7:45 мск) открыла артиллерийский огонь в направлении боевых позиций на северо-востоке Арцаха», — говорится в заявлении Степанян.

Позже новостное издание NewsLine сообщило, что второй обстрел со стороны Азербайджана был зафиксирован в 9:10 по местному времени (8:10 мск). На этот раз говорилось о пяти артиллерийских снарядов, выпущенных на юго-восточном направлении.

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Здание Министерства обороны Азербайджана

Ранее утром 26 октября Азербайджан обвинил Армению в нарушении режима прекращения огня. Согласно заявлению азербайджанских ВС, армянские военные обстреляли позиции в Тертерском районе и селе Сафьян. В Ереване эти обвинения назвали дезинформацией, сделанной «для дальнейших провокаций».

О новом перемирии стороны договорились 25 октября в Вашингтоне при поддержке Госдепартамента США. Главы МИД двух стран Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов вели переговоры на протяжении всех выходных.

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В непризнанной Нагорно-Карабахской республике после этого заявили о готовности соблюдать режим прекращения огня. Американский президент Дональд Трамп поздравил Баку и Ереван с перемирием и назвал карабахский конфликт «легким случаем», с которым США «быстро разберется».

Это уже третьи договоренности о перемирии, которые были сорваны в октябре. Ранее стороны соглашались прекратить обстрелы и начать обмен пленными 10 и 17 октября при посредничестве Москвы.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Автор
Михаил Котляр
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