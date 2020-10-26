Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении нового перемирия
Азербайджан нарушил режим прекращения огня, который вступил в силу с 8:00 (7:00 мск) по местному времени, сообщила в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
«Азербайджанская сторона в 8:45 (7:45 мск) открыла артиллерийский огонь в направлении боевых позиций на северо-востоке Арцаха», — говорится в заявлении Степанян.
Позже новостное издание NewsLine сообщило, что второй обстрел со стороны Азербайджана был зафиксирован в 9:10 по местному времени (8:10 мск). На этот раз говорилось о пяти артиллерийских снарядов, выпущенных на юго-восточном направлении.
Ранее утром 26 октября Азербайджан обвинил Армению в нарушении режима прекращения огня. Согласно заявлению азербайджанских ВС, армянские военные обстреляли позиции в Тертерском районе и селе Сафьян. В Ереване эти обвинения назвали дезинформацией, сделанной «для дальнейших провокаций».