Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении нового перемирия

В Ереване сообщили об обстрелах на северо-востоке Нагорного Карабаха. Часом ранее Баку обвинил Армению в нарушении перемирия, о котором стороны договорились накануне в США

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Азербайджан нарушил режим прекращения огня, который вступил в силу с 8:00 (7:00 мск) по местному времени, сообщила в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

«Азербайджанская сторона в 8:45 (7:45 мск) открыла артиллерийский огонь в направлении боевых позиций на северо-востоке Арцаха», — говорится в заявлении Степанян.

Позже новостное издание NewsLine сообщило, что второй обстрел со стороны Азербайджана был зафиксирован в 9:10 по местному времени (8:10 мск). На этот раз говорилось о пяти артиллерийских снарядов, выпущенных на юго-восточном направлении.

Ранее утром 26 октября Азербайджан обвинил Армению в нарушении режима прекращения огня. Согласно заявлению азербайджанских ВС, армянские военные обстреляли позиции в Тертерском районе и селе Сафьян. В Ереване эти обвинения назвали дезинформацией, сделанной «для дальнейших провокаций».