Турция пообещала поддержать Баку «на поле боя» и в переговорах

Единственное решение проблемы: Армения должна уйти с «оккупированной ею азербайджанской территории», заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу

Фото: Armenian Defense Ministry / Global Look Press

Турция готова поддержать Азербайджан как «на поле боя», так и на переговорах с Армений, чтобы урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает агентство Anadolu.

Министр отметил, что единственное решение проблемы: Армения должна уйти с «оккупированной ею азербайджанской территории».

«Мы всегда стоим за Азербайджан — и на поле боя, и за столом переговоров», — сказал Чавушоглу.

Нападение на Азербайджан будет приравнено к атаке на Турцию, заявил в свою очередь заместитель председателя турецкой Партии справедливости и развития Нуман Куртулмуш. «Любая атака на азербайджанскую деревню — это нападение на турецкую деревню», — сказал Куртулмуш. Он призвал международное сообщество приложить все усилия для улаживания конфликта.