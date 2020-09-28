Президент Армении заявил о помощи Турции Азербайджану истребителями F-16

Вслед за властями Нагорного Карабаха об участии турецких истребителей F-16 в конфликте заявила Армения. По словам президента страны, Турция не только посталяет Азербайджану технику, но и направляет военных советников и наемников

Армен Саркисян (Фото: Виктор Драчев / ТАСС)

Президент Армении Армен Саркисян выступил с речью на международной конференции по кибербезопасности CYBERSEC 2020, которая проводится в партнерстве с НАТО. В частности, он обвинил Турцию в поддержке Азербайджана в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе.

«Я должен заявить, что член НАТО Турция полностью поддерживает Азербайджан своими дронами, кибератаками, а также персоналом — советниками, наемниками и даже истребителями F-16», — обратился Саркисян к участникам конференции.

Президент подчеркнул, что Армения постоянно сталкивается с кибератаками со стороны Турции и «виртуальная угроза становится все более реальной».

Накануне об участии в конфликте турецких истребителей F-16 заявлял президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян. На экстренном заседании Совбеза непризнанной республики он сообщил, что нагорнокарабахские военнослужащие сбили турецкий самолет F-16. «Против Арцаха (Нагорный Карабах. — РБК) воюет не Азербайджан, воюет Турция, не только беспилотники, не только самолеты, но также есть воинские соединения, военные и так далее», — говорил Арутюнян.