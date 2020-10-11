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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Лавров обсудил с главой МИД Турции посредничество по Нагорному Карабаху

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, дипломаты обсудили конфликт в Нагорном Карабахе и соглашение о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном. Об этом говорится на сайте МИД России.

«С российской стороны подтверждена готовность к продолжению активных посреднических усилий, направленных на достижение нагорнокарабахского урегулирования, с учетом положений московского заявления», — сказано в сообщении.

9 октября переговоры между главами МИД Азербайджана и Армении при посредничестве России продолжались 11 часов. Стороны договорились о гуманитарном перемирии и начале субстантивных переговоров.

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Сразу же после начала перемирия стали поступать сообщения о его нарушении. Накануне в столице непризнанного Нагорного Карабаха Степанакерте послышались взрывы снарядов. Утром 11 октября в Баку заявили, что армянские вооруженные силы обстреляли второй по величине город Азербайджана — Гянджу. В результате обстрелов погибли семь человек, более 30 человек ранены.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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