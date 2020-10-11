Лавров обсудил с главой МИД Турции посредничество по Нагорному Карабаху

Сергей Лавров (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, дипломаты обсудили конфликт в Нагорном Карабахе и соглашение о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном. Об этом говорится на сайте МИД России.

«С российской стороны подтверждена готовность к продолжению активных посреднических усилий, направленных на достижение нагорнокарабахского урегулирования, с учетом положений московского заявления», — сказано в сообщении.

9 октября переговоры между главами МИД Азербайджана и Армении при посредничестве России продолжались 11 часов. Стороны договорились о гуманитарном перемирии и начале субстантивных переговоров.

Сразу же после начала перемирия стали поступать сообщения о его нарушении. Накануне в столице непризнанного Нагорного Карабаха Степанакерте послышались взрывы снарядов. Утром 11 октября в Баку заявили, что армянские вооруженные силы обстреляли второй по величине город Азербайджана — Гянджу. В результате обстрелов погибли семь человек, более 30 человек ранены.