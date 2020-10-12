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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Лавров предостерег от затягивания с возобновлением диалога по Карабаху

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: МИД РФ)

МИД России считает неправильным затягивать с возобновлением переговорного процесса между сторонами конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил в министр иностранных дел Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном.

«Затягивать с возобновлением политического переговорного процесса мы считаем неправильным», — сказал Лавров.

Министр добавил, что Москва рассчитывает на то, что принятые по итогам трехсторонних переговоров глав МИД России, Азербайджана и Армении решения, связанные с ситуацией в Нагорном Карабахе, будут «неукоснительно» выполняться всеми сторонами.

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<p>Сергей Лавров</p>

Переговоры министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна прошли в Москве 9 октября. Переговоры длились 11 часов, по их итогам стороны договорились о начале режима прекращения огня в зоне боевых действий, а также об обмене военнопленными и телами погибших во время конфликта.

Согласно договоренностям, перемирие вступило в силу 10 октября в 11:00 мск. Баку и Ереван почти сразу обвинили друг друга в его нарушении и обстрелах.

Ранее в Кремле заявили, что выполнение договоренностей — чрезвычайно важный процесс, «чтобы в перспективе выйти на отказ от боевых действий и перейти на политико-дипломатическое урегулирование».

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История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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