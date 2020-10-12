Лавров предостерег от затягивания с возобновлением диалога по Карабаху

Сергей Лавров (Фото: МИД РФ)

МИД России считает неправильным затягивать с возобновлением переговорного процесса между сторонами конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил в министр иностранных дел Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном.

«Затягивать с возобновлением политического переговорного процесса мы считаем неправильным», — сказал Лавров.

Министр добавил, что Москва рассчитывает на то, что принятые по итогам трехсторонних переговоров глав МИД России, Азербайджана и Армении решения, связанные с ситуацией в Нагорном Карабахе, будут «неукоснительно» выполняться всеми сторонами.

Переговоры министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна прошли в Москве 9 октября. Переговоры длились 11 часов, по их итогам стороны договорились о начале режима прекращения огня в зоне боевых действий, а также об обмене военнопленными и телами погибших во время конфликта.