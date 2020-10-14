Лавров счел правильным отправить в Карабах военных наблюдателей из России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, заявил, что отправка миротворцев в Карабах возможна только с согласия Баку и Еревана.
«Отправка миротворцев в регион должна совершаться на основе одобрения двух государств — Армении и Азербайджана. Если какая-либо страна будет возражать, этого, конечно, не произойдет. Другой вопрос заключается в том, что сегодня, когда мы говорим о миротворцах, речь идет о территории Азербайджана, все должны это понять. И ни одна страна не может отправлять своих миротворцев на нашу землю без нашего разрешения», — сказал Алиев в интервью телеканалу Haberturk.
Со стороны Армении о том, что вопрос введения миротворцев может быть поднят в рамках «минской группы» ОБСЕ, заявил премьер-министр Никол Пашинян. Он отметил, что обсуждение возможно «в более широком контексте».
Спор Азербайджана и Армении из-за Нагорного Карабаха длится почти 30 лет. Бои между ними вновь начались в конце сентября. Баку и Ереван обвинили друга в провокациях и нарушении режима прекращения огня, а также ввели военное положение.
8 октября президент Владимир Путин призвал прекратить бои в Карабахе, чтобы стороны могли обменяться удерживаемыми лицами и телами погибших. После этого главы МИД Армении и Азербайджана встретились в Москве и при посредничестве Лаврова договорились о временном перемирии с полудня 10 октября. Однако почти сразу после вступления его в силу стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.
История нагорнокарабахского конфликта
Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).
С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.
Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.
В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.
Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.
Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.