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Алиев опроверг сообщения об использовании наемников в Нагорном Карабахе

Ильхам Алиев
Ильхам Алиев (Фото: Global Look Press)

Ни одна страна не может предоставить доказательств того, что на стороне Азербайджана в Нагорном Карабахе воюют наемники,. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу France 24.

«У нас нет наемников. Это наше официальное заявление. С начала столкновения прошло более двух недель, и ни одна страна не представила нам никаких доказательств по этому поводу», — сказал Алиев.

По его словам, Азербайджан не нуждается в наемниках, так как армия страны состоит из более чем 100 тыс. бойцов.

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Фото:Министерство обороны Армении / Global Look Press

Правозащитники и СМИ неоднократно сообщали о том, что в зоне конфликта в Нагорном Карабахе присутствуют наемники с Ближнего Востока. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, наемников из вооруженных группировок в Сирии вербуют как Турция, помогающая Азербайджану, так и армянская диаспора.

Эти данные подтверждали источники Би-би-си, The Guardian и некоторых сирийских СМИ. В середине октября The Wall Street Journal сообщила, что речь идет минимум о сотнях боевиков.

Помимо этого, о присутствии в зоне конфликта боевиков из различных террористических структур говорили директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин и президент Франции Эмманюэль Макрон.

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