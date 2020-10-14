Глава МИД Армении оценил роль Лаврова в 11-часовых переговорах в Москве

Глава российского МИДа Сергей Лавров сыграл важную роль в переговорах между представителями Армении и Азербайджана в Москве, сообщил в интервью РБК министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

«Потребовалось 11 часов, для того чтобы прийти к этим четырем пунктам, которые выразились в совместном заявлении. И здесь, я вам скажу, очень важную роль сыграл Сергей Викторович Лавров. Думаю, правильнее на этом этапе воздержаться от комментирования деталей», — сказал он.

Мнацаканян отметил, что большую роль в переговорном процессе, предшествовавшем переговорам, сыграл и президент России Владимир Путин. «Это огромнейший труд с его стороны — провести работу с двумя сторонами, премьер-министром Армении и президентом Азербайджана», — заметил он.

Переговоры министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России начались во второй половине дня 9 октября и закончились около трех часов ночи 10 октября. По итогам переговоров в Москве Ереван и Баку договорились о начале режима прекращения огня для обмена пленными и иными удерживаемыми лицами, согласовании других параметров перемирия и начале мирных переговоров при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США). Также стороны подтвердили неизменность формата переговорного процесса.