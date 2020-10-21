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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Баку заявил об выведенном из строя батальоне ВС Армении в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана
Министерство обороны Азербайджана (Фото: wwwmodgovaz / Facebook)

Военные Азербайджана вывели из строя батальон 556 полка армии Армении в результате военных действий на территории Нагорного Карабаха. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

«В результате действий, предпринятых Азербайджанской Армией в ходе боевых действий на Джебраильском направлении фронта, уничтожен батальон 556-го полка вооруженных сил Армении», — говорится в сообщении.

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Фото:Reuters

В ведомстве подчеркнули, что большая часть личного состава батальона, состоящего из 400 человек, были выведены из строя и вернулись в город Арарат для повторного комплектования.

Кроме того, по данным министерства, командир полка был уволен за отказ повести оставшихся военных в бой. Также за отказ продолжить сражение были возбуждены уголовные дела против военнослужащих.

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Фото:Alex McBride / Getty Images

Армянская сторона сообщения о нападении на батальон пока не комментировала.

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Военные действия в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Тогда страны обвинили друг друга в обстрелах и ввели военное положение. Сообщения о погибших и раненых поступали от обоих государств, в том числе среди мирного населения.

Россия, США и Франция призвали стороны к прекращению огня. Позднее в Москве прошли переговоры глав внешнеполитических ведомств России, Азербайджана и Армении, в результате которых Баку и Ереван договорились ввести режим гуманитарного прекращения огня. Однако сразу же государства снова обвинили друг друга в нарушении перемирия и бои продолжились.

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