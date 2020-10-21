Баку заявил об выведенном из строя батальоне ВС Армении в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана (Фото: wwwmodgovaz / Facebook)

Военные Азербайджана вывели из строя батальон 556 полка армии Армении в результате военных действий на территории Нагорного Карабаха. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

«В результате действий, предпринятых Азербайджанской Армией в ходе боевых действий на Джебраильском направлении фронта, уничтожен батальон 556-го полка вооруженных сил Армении», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что большая часть личного состава батальона, состоящего из 400 человек, были выведены из строя и вернулись в город Арарат для повторного комплектования.

Кроме того, по данным министерства, командир полка был уволен за отказ повести оставшихся военных в бой. Также за отказ продолжить сражение были возбуждены уголовные дела против военнослужащих.