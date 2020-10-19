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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Баку заявил о падении армянских ракет близ идущего в Россию нефтепровода

По версии азербайджанской стороны, Армения обстреляла ракетами Хызинский район, через который проходит нефтепровод Баку — Новороссийск. Ереван назвал это ложью. Российским участком трубы владеет «Транснефть»
Фото:Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Армения запустила ракеты в направлении стратегического нефтепровода Баку — Новороссийск, владельцем большей части которого выступает российская государственная компания «Транснефть». Об этом заявили в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

«Армянские вооруженные силы запустили ракеты в направлении Хызинского района, находящегося более чем в 300 км от территории проведения военных действий», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что эти ракеты были сбиты силами ПВО азербайджанской армии, однако некоторые части упали на расстоянии 250 м от нефтепровода Баку — Новороссийск, проходящего через село Ситальчай Хызинского района.

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В Генпрокуратуре считают, что армянская сторона, запустив ракеты, пыталась умышленно разрушить объекты инфраструктуры, таким образом создав опасные условия для нефтепроводов сырой нефти и экспортного конденсата, разрушение которых могло нанести значительный материальный ущерб. На месте инцидента проводятся следственные мероприятия.

Пресс-секретарь Минобороны Армении, комментируя эту информацию, написала в Facebook: «Распространенное прокуратурой Азербайджана заявление о том, что Армения якобы нанесла удар по нефтепроводу Баку — Новороссийск, является абсолютной ложью». «Ложь не требует интерпретации», — считает она.

Представитель «Транснефти» отказался от комментариев.

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Нефтепровод Баку — Новороссийск имеет протяженность 1,33 тыс. км. Нефтяная компания SOCAR выступает оператором азербайджанской части, протяженность которой составляет 231 км, остальной частью трубопровода владеет «Транснефть». Труба была введена в эксплуатацию в 1983 году для прокачки западносибирской нефти на азербайджанские перерабатывающие заводы (НПЗ). В 1996 году переведена в реверсный режим и используется для экспорта азербайджанской нефти через Новороссийск для последующей транспортировки на танкерах в Европу.

С момента запуска нефтепровода Баку — Тбилиси — Джейхан важность этой трубы для Азербайджана уменьшилась. Изначально поставки составляли 5 млн т нефти, однако в 2009 году упали до 2,5 млн т, а в 2014 году достигли рекордно низкого уровня — 932 тыс. т. После 2015-го объем прокачиваемой нефти возрос до чуть более 1,2 млн т и в 2017 году достиг 1,5 млн т.

В начале октября Баку обвинил Ереван в ракетном обстреле нефтепровода Баку — Тбилиси — Джейхан, который предназначен для транспортировки каспийской нефти, включая российскую, к турецкому порту Джейхан, расположенному на берегу Средиземного моря. В Генпрокуратуре Азербайджана сообщили, что атака была предотвращена решительными действиями военных. О разрушениях и потерях среди военнослужащих и мирного населения не сообщалось.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Автор
Михаил Юшков
При участии
Людмила Подобедова
Азербайджан Армения ракеты нефтепровод «Транснефть»
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