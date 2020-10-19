Баку заявил о падении армянских ракет близ идущего в Россию нефтепровода

Пресс-секретарь Минобороны Армении, комментируя эту информацию, написала в Facebook: «Распространенное прокуратурой Азербайджана заявление о том, что Армения якобы нанесла удар по нефтепроводу Баку — Новороссийск, является абсолютной ложью». «Ложь не требует интерпретации», — считает она.
Представитель «Транснефти» отказался от комментариев.
Нефтепровод Баку — Новороссийск имеет протяженность 1,33 тыс. км. Нефтяная компания SOCAR выступает оператором азербайджанской части, протяженность которой составляет 231 км, остальной частью трубопровода владеет «Транснефть». Труба была введена в эксплуатацию в 1983 году для прокачки западносибирской нефти на азербайджанские перерабатывающие заводы (НПЗ). В 1996 году переведена в реверсный режим и используется для экспорта азербайджанской нефти через Новороссийск для последующей транспортировки на танкерах в Европу.
С момента запуска нефтепровода Баку — Тбилиси — Джейхан важность этой трубы для Азербайджана уменьшилась. Изначально поставки составляли 5 млн т нефти, однако в 2009 году упали до 2,5 млн т, а в 2014 году достигли рекордно низкого уровня — 932 тыс. т. После 2015-го объем прокачиваемой нефти возрос до чуть более 1,2 млн т и в 2017 году достиг 1,5 млн т.
В начале октября Баку обвинил Ереван в ракетном обстреле нефтепровода Баку — Тбилиси — Джейхан, который предназначен для транспортировки каспийской нефти, включая российскую, к турецкому порту Джейхан, расположенному на берегу Средиземного моря. В Генпрокуратуре Азербайджана сообщили, что атака была предотвращена решительными действиями военных. О разрушениях и потерях среди военнослужащих и мирного населения не сообщалось.
История нагорнокарабахского конфликта
Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).
С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.
Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.
В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.
Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.
Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.