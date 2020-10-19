Баку заявил о падении армянских ракет близ идущего в Россию нефтепровода

По версии азербайджанской стороны, Армения обстреляла ракетами Хызинский район, через который проходит нефтепровод Баку — Новороссийск. Ереван назвал это ложью. Российским участком трубы владеет «Транснефть»

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Армения запустила ракеты в направлении стратегического нефтепровода Баку — Новороссийск, владельцем большей части которого выступает российская государственная компания «Транснефть». Об этом заявили в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

«Армянские вооруженные силы запустили ракеты в направлении Хызинского района, находящегося более чем в 300 км от территории проведения военных действий», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что эти ракеты были сбиты силами ПВО азербайджанской армии, однако некоторые части упали на расстоянии 250 м от нефтепровода Баку — Новороссийск, проходящего через село Ситальчай Хызинского района.

В Генпрокуратуре считают, что армянская сторона, запустив ракеты, пыталась умышленно разрушить объекты инфраструктуры, таким образом создав опасные условия для нефтепроводов сырой нефти и экспортного конденсата, разрушение которых могло нанести значительный материальный ущерб. На месте инцидента проводятся следственные мероприятия.