Второе гуманитарное перемирие в Нагорном Карабахе постигла судьба первого

Согласованное при посредничестве Москвы гуманитарное перемирие — уже вторая попытка поставить боевые действия на паузу. Первая была предпринята в российской столице 10 октября, министры иностранных дел трех стран встречались лично, однако их договоренности так и не были выполнены. Перемирие должно было быть использовано сторонами для обмена пленными и телами погибших. Посредником при этом должен был выступить Международный комитет Красного Креста, согласно договоренностям от 10 октября.

С начала боевых действий азербайджанская сторона ни разу не сообщала данные о числе погибших и раненых среди военных, только среди мирных жителей — 43 человека погибли (по состоянию на 15 октября). С армянской стороны данные публикуются почти каждый день. В последней сводке за 18 октября — 40 новых имен, всего — 673 погибших. Среди мирных жителей погибли 34 человека.

Ереван ночью 18 октября предложил вывести раненых военнослужащих с поля боя, однако Баку от этого предложения отказался, сообщил МИД Армении утром в воскресенье. «Произошедшее свидетельствует о том, что клан Алиевых <...> в ужасе от перспективы ответственности перед собственным народом за развязывание войны и многочисленные потери, пытается отсрочить неизбежный момент столкновения лицом к лицу с действительностью», — дала свое объяснение армянская сторона. В воскресенье днем азербайджанская госкомиссия республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан сообщила, что Азербайджан готов в одностороннем порядке передать Армении часть тел погибших армянских военнослужащих при посредничестве Международного комитета Красного Креста.

Три недели боевых действий

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. О том, какие изменения произошли на линии соприкосновения НКР и Азербайджана, точно неизвестно. 14 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что армянская сторона отступила на юг и на север. По его словам, это связано с тем, что азербайджанские войска изменили тактику, «пытаясь устроить неразбериху в тылу диверсионными группами». Президент Азербайджана Ильхам Алиев несколько раз объявлял о взятии одних и тех же населенных пунктов. К концу третьей недели российские журналисты убедились в том, что под контроль азербайджанской стороны перешел Джебраил (центр Джебраилского района, одного из семи районов, прилегающих к Нагорному Карабаху, которые были захвачены в ходе войны 1990–1994 годов). В нескольких километрах от него находится Гадрут, о взятии которого Алиев также сообщал. В конце недели также поступили очередные сообщения о взятии Физули, центра второго из семи прилегающих районов.

По обновленным в 2009 году Мадридским принципам урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе Азербайджану должны быть возвращены территории вокруг этого региона (предусмотрено также

предоставление Нагорному Карабаху временного статуса, гарантирующего его безопасность и самоуправление, открытие коридора между Арменией и Нагорным Карабахом, определение окончательного правового статуса Нагорного Карабаха на основе юридически обязательного волеизъявления).

В пятницу, 16 октября, боевые действия снова вышли за территорию НКР — во втором по величине азербайджанском городе Гянджа ракетным ударом был разрушен жилой дом, погибли 13 человек. По информации Баку, ракета типа «Эльбрус» была запущена с территории Армении. Ереван это отрицает.

«Р-17 «Эльбрус» — это советский оперативно-тактический ракетный комплекс, известный на западе как Scud. Производство ракет было прекращено в 1987 году, но сами комплексы заменялись в Советской армии на более совершенные с 1980-го. Срок хранения ракет к этому комплексу составляет 22–24 года в идеальных условиях (в незаправленном виде в арсенале). Даже в хорошем состоянии эта старая ракета не является особенно точной», — поясняет завсектором Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. По его оценке, вооружение армянской стороны уступает азербайджанской. «Оно состоит из четырех основных частей. Первая — то, что к ним перешло или было передано при распаде СССР и в 1990-е, вторая — бывшее в употреблении советское оружие, которое скупалось в бывшем СССР, на Ближнем Востоке и в Восточной Европе, третье — полученное от России в виде помощи, это, в частности, все армянские С-300, относящиеся к самым старым модификациям этого комплекса (конец 1970-х — начало 1980-х годов), ненадежные и с невысокими характеристикам, четвертое — штучные закупки современного оружия в России и Китае. Они были, но их доля невелика, их удельный вес — в пределах 10%», — говорит эксперт.

Отсутствие серьезного территориального продвижения азербайджанской армии объясняется тем, что боевые действия ведутся в горной местности, к тому же армяне упорно обороняются, используя обширные полевые укрепления. «Сложная местность и упорство обороны замедлили наступление и привели к потерям. Армяне могут лишь надеяться, что рост потерь заставит Баку пойти на реальное перемирие и дальше продолжить борьбу за столом переговоров», — говорит Кашин. Длительность боевых действий, по его словам, зависит от нескольких обстоятельств. «Главный вопрос — есть ли снабжение Армении военными материалами извне в существенном объеме и насколько истощились запасы высокоточного оружия у Азербайджана. Если Армения находится в реальной блокаде (то есть Россия и Иран не снабжают ее оружием), а Баку сохраняет доступ к новым поставкам оружия — армянская оборона рухнет за считанные недели. Но если Россия и Иран захотят полноценно снабжать Армению оружием, содействовать отправке добровольцев и т.п. — война может стать затяжной, и ее исход будет неясен», — прогнозирует эксперт.

«Позиция Азербайджана очень изменилась, он считает себя победителем, за которым стоит Турция. У значительной части азербайджанского истеблишмента возникает идея, что если они будут энергичнее действовать в том числе в военном отношении, то у них будут очень хорошие позиции для последующего решения конфликта. Армяне уступать тоже не собираются. Присутствие с азербайджанской стороны боевиков создает у Еревана ощущение, что его будут поддерживать, потому что он теперь в Карабахе воюет не за Карабах, а против исламского терроризма», — объясняет неготовность сторон идти на уступки руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко.