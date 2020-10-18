Азербайджан заявил о грубом нарушении перемирия со стороны Армении

Ранее представитель Минобороны Армении Шушан Степанян обвинила Азербайджан в нарушении режима прекращения огня. По ее данным, противник произвел артиллерийский обстрел в северном направлении и ракетный обстрел в южном направлении.

Накануне глава российского МИДа Сергей Лавров провел переговоры с коллегами из Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном. После этого стороны договорились о прекращении огня с полуночи 18 октября.

Ранее Армения и Азербайджан уже пытались договориться о перемирии. После переговоров в Москве 9 октября стороны приняли решение о прекращении огня с полудня 10 октября с целью обменяться телами погибших и удерживаемыми лицами. Однако почти сразу после этого Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении соглашения, и затем обстрелы продолжались всю неделю.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился в конце сентября. Стороны обвинили друг друга в провокациях, ввели военное положения и применяли в боях тяжелое вооружение и авиацию.