Азербайджан заявил о грубом нарушении перемирия со стороны Армении
Вооруженные силы Армении грубо нарушили режим перемирия, подвергнув артиллерийскому обстрелу азербайджанские позиции на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом сообщило Минобороны Азербайджана.
«Несмотря на объявление о новом гуманитарном прекращении огня в 0.00 18 октября, вооруженные силы Армении в очередной раз грубо нарушили соглашение», — говорится в сообщении военного ведомства.
По данным Баку, ночью армянские военнослужащие обстреляли из минометов и артиллерии окрестности Джебраила и села на реке Араз. Среди личного состава азербайджанской армии пострадавших нет, добавили в Минобороны.
«Нашими подразделениями приняты адекватные меры реагирования», — отметили в ведомстве.