Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 77,96 (+0,02) Инвестиции, 16 окт, 13:55
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 91,3 (-0,15) Инвестиции, 16 окт, 13:55
«Сделай сам»: как спастись от скуки в период самоизоляции РБК Стиль и Яндекс Дзен, 06:59 В Улан-Удэ задержали подозреваемого в убийстве трех человек и поджоге Общество, 06:45 Более 60% сотрудников Кремниевой долины заявили о выгорании на удаленке Общество, 06:38 Азербайджан заявил о грубом нарушении перемирия со стороны Армении Политика, 06:21 Врач назвал особенности защиты от коронавируса зимой Общество, 05:51 Что делать, когда не знаешь, чего хочется. Тест 05:48 Курганским детям запретили находиться в общественных местах без взрослых Общество, 05:27 Посольство США сообщило об отказе Украины закупать российскую вакцину Общество, 04:49 Российские военные передали гуманитарную помощь в сирийское село Общество, 04:26 Как научная грамотность становится новым модным трендом РБК и Bayer, 04:26 В Гидрометцентре россиянам посоветовали не ждать «бабьего лета» Общество, 03:36 Армения обвинила Азербайджан в срыве гуманитарного перемирия Политика, 03:28 Премьер Хорватии получил письмо с неизвестным порошком Политика, 03:18 Трамп предрек проблемы при создании вакцины в случае победы Байдена Общество, 03:07
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Азербайджан заявил о грубом нарушении перемирия со стороны Армении

Вооруженные силы Армении грубо нарушили режим перемирия, подвергнув артиллерийскому обстрелу азербайджанские позиции на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом сообщило Минобороны Азербайджана.

«Несмотря на объявление о новом гуманитарном прекращении огня в 0.00 18 октября, вооруженные силы Армении в очередной раз грубо нарушили соглашение», — говорится в сообщении военного ведомства.

По данным Баку, ночью армянские военнослужащие обстреляли из минометов и артиллерии окрестности Джебраила и села на реке Араз. Среди личного состава азербайджанской армии пострадавших нет, добавили в Минобороны.

«Нашими подразделениями приняты адекватные меры реагирования», — отметили в ведомстве.

Баку и Ереван назвали новую дату гуманитарного перемирия
Общество
Фото:AP

Ранее представитель Минобороны Армении Шушан Степанян обвинила Азербайджан в нарушении режима прекращения огня. По ее данным, противник произвел артиллерийский обстрел в северном направлении и ракетный обстрел в южном направлении.

Накануне глава российского МИДа Сергей Лавров провел переговоры с коллегами из Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном. После этого стороны договорились о прекращении огня с полуночи 18 октября.

Читайте на РБК Pro
Дешевая стратегия: как знаменитый дискаунтер Lidl завоевывал Европу «Грабеж средь бела дня»: как изменились запросы студентов MBA — Bloomberg Как бизнесмены в России лично отвечают по долгам контролируемых ими фирм Глава Lamoda Джери Калмис — РБК Pro: «Традиционной торговли больше нет»

Ранее Армения и Азербайджан уже пытались договориться о перемирии. После переговоров в Москве 9 октября стороны приняли решение о прекращении огня с полудня 10 октября с целью обменяться телами погибших и удерживаемыми лицами. Однако почти сразу после этого Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении соглашения, и затем обстрелы продолжались всю неделю.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился в конце сентября. Стороны обвинили друг друга в провокациях, ввели военное положения и применяли в боях тяжелое вооружение и авиацию.

Азербайджан Армения перемирие
Материалы по теме
Армения обвинила Азербайджан в срыве гуманитарного перемирия
Политика
В Нагорном Карабахе заявили о готовности соблюдать условия перемирия
Политика
Баку и Ереван назвали новую дату гуманитарного перемирия
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter